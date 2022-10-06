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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221006/مراسل-سبوتنيك-سلسلة-من-الانفجارات-تدوي-في-مقاطعة-خيرسون-نتيجة-تصدي-الدفاعات-الجوية-1068695000.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي سلسلة من الانفجارات في مقاطعة خيرسون نتيجة تصدي الدفاعات الجوية
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي سلسلة من الانفجارات في مقاطعة خيرسون نتيجة تصدي الدفاعات الجوية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بسماع دوي سلسلة من الانفجارات في مقاطعة خيرسون نتيجة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للجيش الروسي لقصف صاروخي من الجانب... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T13:14+0000
2022-10-06T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر المراسل نقلا عن سلطات المدينة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، حيث تصدت الدفاعات الجوية لـ 10 صواريخ في أجواء المدينة.وجاء في منشور إدارة المدينة على قناتها في "تلغرام" أن "الدفاعات الجوية تعمل في نوفايا كاخوفكا، حيث تم التصدي لعشر صواريخ تم تفجيرها في الأجواء".وتقصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية بانتظام البنية التحتية المدنية في نوفايا كاخوفكا، حيث شنت هجمات صاروخية على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية والمناطق السكنية والأسواق والشركات.
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روسيا

مراسل "سبوتنيك": سماع دوي سلسلة من الانفجارات في مقاطعة خيرسون نتيجة تصدي الدفاعات الجوية

13:14 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 13:41 GMT 06.10.2022)
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مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بسماع دوي سلسلة من الانفجارات في مقاطعة خيرسون نتيجة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للجيش الروسي لقصف صاروخي من الجانب الأوكراني.
وذكر المراسل نقلا عن سلطات المدينة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، حيث تصدت الدفاعات الجوية لـ 10 صواريخ في أجواء المدينة.
وجاء في منشور إدارة المدينة على قناتها في "تلغرام" أن "الدفاعات الجوية تعمل في نوفايا كاخوفكا، حيث تم التصدي لعشر صواريخ تم تفجيرها في الأجواء".
وتقصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية بانتظام البنية التحتية المدنية في نوفايا كاخوفكا، حيث شنت هجمات صاروخية على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية والمناطق السكنية والأسواق والشركات.
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Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMT
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