https://sputnikarabic.ae/20221006/مراسل-سبوتنيك-سلسلة-من-الانفجارات-تدوي-في-مقاطعة-خيرسون-نتيجة-تصدي-الدفاعات-الجوية-1068695000.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي سلسلة من الانفجارات في مقاطعة خيرسون نتيجة تصدي الدفاعات الجوية
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي سلسلة من الانفجارات في مقاطعة خيرسون نتيجة تصدي الدفاعات الجوية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بسماع دوي سلسلة من الانفجارات في مقاطعة خيرسون نتيجة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للجيش الروسي لقصف صاروخي من الجانب... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T13:14+0000
2022-10-06T13:14+0000
2022-10-06T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر المراسل نقلا عن سلطات المدينة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، حيث تصدت الدفاعات الجوية لـ 10 صواريخ في أجواء المدينة.وجاء في منشور إدارة المدينة على قناتها في "تلغرام" أن "الدفاعات الجوية تعمل في نوفايا كاخوفكا، حيث تم التصدي لعشر صواريخ تم تفجيرها في الأجواء".وتقصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية بانتظام البنية التحتية المدنية في نوفايا كاخوفكا، حيث شنت هجمات صاروخية على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية والمناطق السكنية والأسواق والشركات.
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روسيا
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي سلسلة من الانفجارات في مقاطعة خيرسون نتيجة تصدي الدفاعات الجوية
13:14 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 13:41 GMT 06.10.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بسماع دوي سلسلة من الانفجارات في مقاطعة خيرسون نتيجة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للجيش الروسي لقصف صاروخي من الجانب الأوكراني.
وذكر المراسل نقلا عن سلطات المدينة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، حيث تصدت الدفاعات الجوية لـ 10 صواريخ في أجواء المدينة.
وجاء في منشور إدارة المدينة على قناتها في "تلغرام" أن "الدفاعات الجوية تعمل في نوفايا كاخوفكا، حيث تم التصدي لعشر صواريخ تم تفجيرها في الأجواء".
وتقصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية بانتظام البنية التحتية المدنية في نوفايا كاخوفكا، حيث شنت هجمات صاروخية على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية والمناطق السكنية والأسواق والشركات.