https://sputnikarabic.ae/20221006/مسؤولة-يمنية-تطلب-من-روسيا-إرسال-مبعوث-خاص-1068696605.html

مسؤولة يمنية تطلب من روسيا إرسال مبعوث خاص

مسؤولة يمنية تطلب من روسيا إرسال مبعوث خاص

أكدت الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام اليمنية، فائقة السيد أحمد باعلوي، أن روسيا أكثر دولة ساعدت اليمن على المستوى الدولي. 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T14:08+0000

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وخلال لقاء مع "سبوتنيك"، قالت باعلوي: "ساعدتنا روسيا كثيرا، واتخذت موقفا حازما في مجلس الأمن الدولي، بصفتها عضوا دائم العضوية فيه، وبالتالي موقفها ورأيها مؤثر، ويمكن أن تعيق أي قرار، وموسكو طالبت برفع العقوبات عن الزعيم الشهيد، علي عبدالله صالح، والسفير أحمد علي عبدالله صالح، الذي كان سفيرا في الإمارات، ولم يكن جزءا من ما يجري في اليمن، واتخذت عقوبات مجحفة بحقه".وأوضحت المسؤولة اليمنية أن "الروس مصالحهم مرتبطة بمصالحنا، الروس دعمونا في لحظات صعبة، ومعظم العسكريين والأطباء والمهندسين اليمنيين تخرجوا من روسيا، الروس بنوا اليمن، روسيا بنت المستشفيات والجامعات، وهي كانت ولا زالت جزءا من تكويننا الوجداني، ولن نتخلى عنها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها، ولا نريد أن تنشغل بمواجهة الإمبريالية التي تثقل كاهل القيادة الروسية، يجب التواجد في مكان آخر، بالبحر الأحمر، و باب المندب، وخليج عدن، والجزر اليمنية، في منطقتنا التي هي منطقة هامة".أجرت الحوار: نغم كباس

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حوارات, روسيا, أخبار اليمن الأن