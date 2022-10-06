https://sputnikarabic.ae/20221006/مسؤولة-يمنية-تطلب-من-روسيا-إرسال-مبعوث-خاص-1068696605.html
مسؤولة يمنية تطلب من روسيا إرسال مبعوث خاص
مسؤولة يمنية تطلب من روسيا إرسال مبعوث خاص
أكدت الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام اليمنية، فائقة السيد أحمد باعلوي، أن روسيا أكثر دولة ساعدت اليمن على المستوى الدولي. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T14:08+0000
2022-10-06T14:08+0000
2022-10-06T14:08+0000
حوارات
روسيا
أخبار اليمن الأن
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وخلال لقاء مع "سبوتنيك"، قالت باعلوي: "ساعدتنا روسيا كثيرا، واتخذت موقفا حازما في مجلس الأمن الدولي، بصفتها عضوا دائم العضوية فيه، وبالتالي موقفها ورأيها مؤثر، ويمكن أن تعيق أي قرار، وموسكو طالبت برفع العقوبات عن الزعيم الشهيد، علي عبدالله صالح، والسفير أحمد علي عبدالله صالح، الذي كان سفيرا في الإمارات، ولم يكن جزءا من ما يجري في اليمن، واتخذت عقوبات مجحفة بحقه".وأوضحت المسؤولة اليمنية أن "الروس مصالحهم مرتبطة بمصالحنا، الروس دعمونا في لحظات صعبة، ومعظم العسكريين والأطباء والمهندسين اليمنيين تخرجوا من روسيا، الروس بنوا اليمن، روسيا بنت المستشفيات والجامعات، وهي كانت ولا زالت جزءا من تكويننا الوجداني، ولن نتخلى عنها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها، ولا نريد أن تنشغل بمواجهة الإمبريالية التي تثقل كاهل القيادة الروسية، يجب التواجد في مكان آخر، بالبحر الأحمر، و باب المندب، وخليج عدن، والجزر اليمنية، في منطقتنا التي هي منطقة هامة".أجرت الحوار: نغم كباس
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حوارات, روسيا, أخبار اليمن الأن
حوارات, روسيا, أخبار اليمن الأن
مسؤولة يمنية تطلب من روسيا إرسال مبعوث خاص
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أكدت الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام اليمنية، فائقة السيد أحمد باعلوي، أن روسيا أكثر دولة ساعدت اليمن على المستوى الدولي.
وخلال لقاء مع "سبوتنيك"، قالت باعلوي: "ساعدتنا روسيا كثيرا، واتخذت موقفا حازما في مجلس الأمن الدولي
، بصفتها عضوا دائم العضوية فيه، وبالتالي موقفها ورأيها مؤثر، ويمكن أن تعيق أي قرار، وموسكو طالبت برفع العقوبات عن الزعيم الشهيد، علي عبدالله صالح، والسفير أحمد علي عبدالله صالح، الذي كان سفيرا في الإمارات، ولم يكن جزءا من ما يجري في اليمن، واتخذت عقوبات مجحفة بحقه".
وأضافت باعلوي: "أثناء لقائي مع نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، أوضحت له وجهة نظرنا بأنه يجب أن يكون هناك توازن، من خلال إرسال مبعوث روسي ضمن طاقم المبعوثيين الدوليين لإيجاد حل، لدينا 3 مبعوثين دوليين، سويدي تابع للأمم المتحدة، وآخر للحكومة السويدية، وأمريكي، والآن نحتاج لروسي".
وأوضحت المسؤولة اليمنية أن "الروس مصالحهم مرتبطة بمصالحنا، الروس دعمونا في لحظات صعبة، ومعظم العسكريين والأطباء والمهندسين اليمنيين تخرجوا من روسيا، الروس بنوا اليمن، روسيا بنت المستشفيات والجامعات، وهي كانت ولا زالت جزءا من تكويننا الوجداني، ولن نتخلى عنها في هذه الظروف الصعبة
التي تمر بها، ولا نريد أن تنشغل بمواجهة الإمبريالية التي تثقل كاهل القيادة الروسية، يجب التواجد في مكان آخر، بالبحر الأحمر، و باب المندب، وخليج عدن، والجزر اليمنية، في منطقتنا التي هي منطقة هامة".
وتابعت باعلوي: "روسيا أيضا تساعدنا في ملف المعتقلين، لدينا معتقلين في سجون صنعاء من أهل وأقارب علي عبدالله صالح، ودخلوا العام الخامس، وموسكو تقوم بوساطة مع "أنصار الله" لإخراجهم من السجون لأن الأمر أصبح ليس له معنى، ومستعدين للتبادل وفق الكل مقابل الكل، أي نتبادل الأسرى والمعتقلين معهم".