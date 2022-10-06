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مسؤول: لابيد يرفض تعديلات بيروت على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية
مسؤول: لابيد يرفض تعديلات بيروت على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية
أفاد موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن أحد المسؤولين، بأن رئيس الوزراء يائير لابيد أعرب عن رفضه تعديلات لبنان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتضمن تغييرات... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T10:27+0000
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القدس - سبوتنيك. وذكر موقع "والا"، اليوم الخميس نقلا عن مسؤول سياسي رفيع المستوى، أن رئيس الوزراء يائير لابيد "رفض تعديلات لبنان على اتفاقية الغاز حيث اطّلع على تفاصيل التصريحات التي تتضمن تغييرات جوهرية وجديدة يسعى لبنان لإدخالها في الاتفاق، وأمر فريق التفاوض برفضها".ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية، وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20221006/ميقاتي-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-يسهم-في-تفادي-حرب-مؤكدة-بالمنطقة-1068679149.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مسؤول: لابيد يرفض تعديلات بيروت على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية

10:27 GMT 06.10.2022
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARYرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من منصة الأمم المتحدة في نيويورك
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من منصة الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARY
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أفاد موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن أحد المسؤولين، بأن رئيس الوزراء يائير لابيد أعرب عن رفضه تعديلات لبنان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتضمن تغييرات جوهرية وجديدة يسعى لبنان لإدخالها في الاتفاق، وأمر فريق التفاوض برفضها.
القدس - سبوتنيك. وذكر موقع "والا"، اليوم الخميس نقلا عن مسؤول سياسي رفيع المستوى، أن رئيس الوزراء يائير لابيد "رفض تعديلات لبنان على اتفاقية الغاز حيث اطّلع على تفاصيل التصريحات التي تتضمن تغييرات جوهرية وجديدة يسعى لبنان لإدخالها في الاتفاق، وأمر فريق التفاوض برفضها".
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
ميقاتي: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يسهم في تفادي حرب مؤكدة بالمنطقة
07:56 GMT
وقال لابيد إن "إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال حتى لو انتهى الأمر بعدم إبرام الاتفاقية".
ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية، وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
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