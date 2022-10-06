https://sputnikarabic.ae/20221006/مسؤول-لبناني-لـسبوتنيك-لبنان-لا-يعنيه-الرد-الإسرائيلي-على-مقترحاته-بشأن-اتفاق-ترسيم-الحدود-1068705763.html

مسؤول لبناني لـ"سبوتنيك": لبنان لا يعنيه الرد الإسرائيلي على مقترحاته بشأن اتفاق ترسيم الحدود

مسؤول لبناني لـ"سبوتنيك": لبنان لا يعنيه الرد الإسرائيلي على مقترحاته بشأن اتفاق ترسيم الحدود

أكد عضو فريق التفاوض اللبناني مع إسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية، اللواء عباس إبراهيم، اليوم الخميس، أن لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال المقترحات... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T18:37+0000

2022-10-06T18:37+0000

2022-10-06T18:37+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال إبراهيم، في تصريح لـ"سبوتنيك": "لا يعنينا الجواب الإسرائيلي كلبنان. ننتظر من الوسيط الأمريكي أن يتحمل مسؤوليته، وطالما موقف لبنان موحد نحن الأقوى".وأفادت تقارير صحفية إسرائيلية في وقت سابق اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، رفض تعديلات لبنان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تتضمن "تغييرات جوهرية وجديدة"، تسعى بيروت إلى إدخالها على الاتفاق.وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤول سياسي رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن لابيد "رفض تعديلات لبنان على اتفاقية الغاز؛ حيث اطّلع على تفاصيل التصريحات، التي تتضمن تغييرات جوهرية وجديدة، يسعى لبنان إلى إدخالها في الاتفاق. وأمر فريق التفاوض برفضها".وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكستين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل؛ لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية.وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، بوساطة أمريكية، عام 2020.وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تعليماته للجيش بالاستعداد لأي تصعيد محتمل على الحدود مع لبنان على خلفية التطورات التي طرأت على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.كما أصدر غانتس تعليمات للقوات البرية والجوية والبحرية، برفع حالة التأهب على الحدود الشمالية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.وتابعت الهيئة أن الإعلان عن هذه التعليمات جاء بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي، الذي أجراه غانتس مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس شعبة العمليات في الجيش ووكيل وزارة الدفاع.ومن جانبها، لفتت "قناة 14" الإسرائيلية إلى أنه توجد "حالة خوف وهستيريا بين الإسرائيليين في الشمال بعد بيان غانتس للإيعاز للجيش بالاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد مع لبنان".

https://sputnikarabic.ae/20221006/ميقاتي-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-يسهم-في-تفادي-حرب-مؤكدة-بالمنطقة-1068679149.html

https://sputnikarabic.ae/20221006/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصدر-تعليماته-للجيش-بالاستعداد-لأي-تصعيد-على-الحدود-مع-لبنان-1068699632.html

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