https://sputnikarabic.ae/20221006/مقتل-شخصين-وإصابة-6-آخرين-في-عملية-طعن-بمدينة-لاس-فيغاس-الأمريكية--1068711934.html
مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في عملية طعن بمدينة لاس فيغاس الأمريكية
مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في عملية طعن بمدينة لاس فيغاس الأمريكية
قتل شخصان وأصيب 6 آخرون، جراء عملية طعن في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T22:23+0000
2022-10-06T22:23+0000
2022-10-06T22:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
طعن
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن الشرطة الأمريكية، الخميس أنه "قتل شخصان وأصيب ستة آخرون خلال عملية طعن أمام ملهى ليلي في مدينة لاس فيغاس يوم الخميس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, طعن
الولايات المتحدة الأمريكية, طعن
مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في عملية طعن بمدينة لاس فيغاس الأمريكية
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قتل شخصان وأصيب 6 آخرون، جراء عملية طعن في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن الشرطة الأمريكية، الخميس أنه "قتل شخصان وأصيب ستة آخرون خلال عملية طعن أمام ملهى ليلي في مدينة لاس فيغاس يوم الخميس".