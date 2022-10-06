https://sputnikarabic.ae/20221006/ملف-الغاز-قبالة-شاطئ-قطاع-غزة-هل-ستتكرر-التجربة-اللبنانية؟-1068691900.html
ملف الغاز قبالة شاطئ قطاع غزة... هل ستتكرر التجربة اللبنانية؟
ملف الغاز قبالة شاطئ قطاع غزة... هل ستتكرر التجربة اللبنانية؟
تناقش الحلقة تحريك فصائل فلسطينية لملف حقول الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة شاطئ قطاع غزة، في ظل رفض إسرائيلي يحول دون الاستفادة من هذه الثروات. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T12:28+0000
2022-10-06T12:28+0000
2022-10-06T12:44+0000
راديو
بانوراما
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ملف الغاز في شواطي قطاع غزة.. هل ستتكرر التجربة اللبنانية؟
ملف الغاز في شواطي قطاع غزة.. هل ستتكرر التجربة اللبنانية؟
وكانت فصائل فلسطينية في القطاع نظمت فعالية بحرية في ميناء مدينة غزة للمطالبة بحق الفلسطينيين في الغاز، وذلك بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين في حركة "حماس"، طالبوا فيها بتمكين الشعب الفلسطيني من الاستفادة من ثرواته الطبيعية.وتتهم جهات فلسطينية ودولية إسرائيل بسرقة الغاز من الحقول الممتدة على طول بحر قطاع غزة، بينما تلتزم إسرائيل الصمت حيال ذلك.ومن المعروف أن الفلسطينيين يستوردون 93 بالمئة من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من إسرائيل. ومن شأن استفادتهم من هذه الحقول أن يلبي احتياجاتهم من الغاز والطاقة لسنوات طويلة.لكن الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أكرم عطا الله، اعتبر أن الواقع الفلسطيني في ملف الحصول على الغاز يواجه صعوبات كبيرة، لافتقار الفلسطينيين لأوراق الضغط اللازمة على إسرائيل، خلافا للحالة اللبنانية.وتابع عطا الله، في حوار عبر برنامج "بانوراما"، أن العالم لن يكون مهتمًا بملف الغاز الفلسطيني، لا سيما بعد توقيع الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل اتفاقية لتزويد الاتحاد بالغاز الطبييعي، والتي يسعى الاتحاد الأوروبي من خلالها إلى فك الارتباط، ولو جزئيًا عن الغاز الروسي.التفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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راديو, بانوراما, аудио
ملف الغاز قبالة شاطئ قطاع غزة... هل ستتكرر التجربة اللبنانية؟
12:28 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 06.10.2022) تابعنا عبر
تناقش الحلقة تحريك فصائل فلسطينية لملف حقول الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة شاطئ قطاع غزة، في ظل رفض إسرائيلي يحول دون الاستفادة من هذه الثروات.
وكانت فصائل فلسطينية في القطاع نظمت فعالية بحرية في ميناء مدينة غزة للمطالبة بحق الفلسطينيين في الغاز، وذلك بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين في حركة "حماس"، طالبوا فيها بتمكين الشعب الفلسطيني من الاستفادة من ثرواته الطبيعية.
وتتهم جهات فلسطينية ودولية إسرائيل بسرقة الغاز من الحقول الممتدة على طول بحر قطاع غزة، بينما تلتزم إسرائيل الصمت حيال ذلك.
ومن المعروف أن الفلسطينيين يستوردون 93 بالمئة من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من إسرائيل. ومن شأن استفادتهم من هذه الحقول أن يلبي احتياجاتهم من الغاز والطاقة لسنوات طويلة.
لكن الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أكرم عطا الله، اعتبر أن الواقع الفلسطيني في ملف الحصول على الغاز يواجه صعوبات كبيرة، لافتقار الفلسطينيين لأوراق الضغط اللازمة على إسرائيل، خلافا للحالة اللبنانية.
وتابع عطا الله، في حوار عبر برنامج "بانوراما"، أن العالم لن يكون مهتمًا بملف الغاز الفلسطيني، لا سيما بعد توقيع الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل اتفاقية لتزويد الاتحاد بالغاز الطبييعي، والتي يسعى الاتحاد الأوروبي من خلالها إلى فك الارتباط، ولو جزئيًا عن الغاز الروسي.
التفاصيل في الملف الصوتي...