https://sputnikarabic.ae/20221006/ميدفيديف-الغرب-يعتزم-متابعة-الحرب-ضد-روسيا--1068702115.html
ميدفيديف: الغرب يعتزم متابعة الحرب ضد روسيا
ميدفيديف: الغرب يعتزم متابعة الحرب ضد روسيا
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الغرب يعتزم متابعة الحرب ضد روسيا حتى النهاية بهدف إدخال قيود لا معنى لها ضدها. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T17:29+0000
2022-10-06T17:29+0000
2022-10-06T17:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب ميدفيديف على قناته الرسمية في "تلغرام": "الغرب يعتزم الذهاب ضد روسيا حتى النهاية. لإدخال قيود جديدة لا معنى لها ضدها، على أمل، كما هو الحال في جميع السنوات الأخيرة، تقويض الاقتصاد الروسي قدر الإمكان".وأشار ميدفيديف إلى أن العقوبات الغربية تسببت بتقطع طرق التجارة الدولية وأنه "من دون التجارة الدولية العادية، سيشعر (المواطنون) بالفوضى والفقر في مختلف أنحاء الكوكب. ومع ذلك، لا جدوى من مناشدة حكمة أعدائنا في الغرب"، مضيفا أنه لا حاجة إلى ذلك "يجب إجبار الأعداء على التسول طلبا للرحمة في معركة اقتصادية ضائعة. وإكماله مع استسلامهم الكامل وغير المشروط".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: الغرب يعتزم متابعة الحرب ضد روسيا
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الغرب يعتزم متابعة الحرب ضد روسيا حتى النهاية بهدف إدخال قيود لا معنى لها ضدها.
وكتب ميدفيديف على قناته الرسمية في "تلغرام": "الغرب يعتزم الذهاب ضد روسيا حتى النهاية. لإدخال قيود جديدة لا معنى لها ضدها، على أمل، كما هو الحال في جميع السنوات الأخيرة، تقويض الاقتصاد الروسي قدر الإمكان".
ونوه ميدفيديف إلى أن الغرب "نشر شظايا من هذا الاستخدام العشوائي للأسلحة والعقوبات ضد جميع بلدان العالم والناس الأبرياء".
وأشار ميدفيديف إلى أن العقوبات الغربية تسببت بتقطع طرق التجارة الدولية وأنه "من دون التجارة الدولية العادية، سيشعر (المواطنون) بالفوضى والفقر في مختلف أنحاء الكوكب. ومع ذلك، لا جدوى من مناشدة حكمة أعدائنا في الغرب"، مضيفا أنه لا حاجة إلى ذلك "يجب إجبار الأعداء على التسول طلبا للرحمة في معركة اقتصادية ضائعة. وإكماله مع استسلامهم الكامل وغير المشروط".