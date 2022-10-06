عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221006/ميدفيديف-الغرب-يعتزم-متابعة-الحرب-ضد-روسيا--1068702115.html
ميدفيديف: الغرب يعتزم متابعة الحرب ضد روسيا
ميدفيديف: الغرب يعتزم متابعة الحرب ضد روسيا
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الغرب يعتزم متابعة الحرب ضد روسيا حتى النهاية بهدف إدخال قيود لا معنى لها ضدها. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T17:29+0000
2022-10-06T17:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065372603_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d2dc322af60b75f8b648c551295823be.jpg
وكتب ميدفيديف على قناته الرسمية في "تلغرام": "الغرب يعتزم الذهاب ضد روسيا حتى النهاية. لإدخال قيود جديدة لا معنى لها ضدها، على أمل، كما هو الحال في جميع السنوات الأخيرة، تقويض الاقتصاد الروسي قدر الإمكان".وأشار ميدفيديف إلى أن العقوبات الغربية تسببت بتقطع طرق التجارة الدولية وأنه "من دون التجارة الدولية العادية، سيشعر (المواطنون) بالفوضى والفقر في مختلف أنحاء الكوكب. ومع ذلك، لا جدوى من مناشدة حكمة أعدائنا في الغرب"، مضيفا أنه لا حاجة إلى ذلك "يجب إجبار الأعداء على التسول طلبا للرحمة في معركة اقتصادية ضائعة. وإكماله مع استسلامهم الكامل وغير المشروط".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065372603_222:0:2914:2019_1920x0_80_0_0_5618e2c911e7bb179abca756956604ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

ميدفيديف: الغرب يعتزم متابعة الحرب ضد روسيا

17:29 GMT 06.10.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الغرب يعتزم متابعة الحرب ضد روسيا حتى النهاية بهدف إدخال قيود لا معنى لها ضدها.
وكتب ميدفيديف على قناته الرسمية في "تلغرام": "الغرب يعتزم الذهاب ضد روسيا حتى النهاية. لإدخال قيود جديدة لا معنى لها ضدها، على أمل، كما هو الحال في جميع السنوات الأخيرة، تقويض الاقتصاد الروسي قدر الإمكان".

ونوه ميدفيديف إلى أن الغرب "نشر شظايا من هذا الاستخدام العشوائي للأسلحة والعقوبات ضد جميع بلدان العالم والناس الأبرياء".

وأشار ميدفيديف إلى أن العقوبات الغربية تسببت بتقطع طرق التجارة الدولية وأنه "من دون التجارة الدولية العادية، سيشعر (المواطنون) بالفوضى والفقر في مختلف أنحاء الكوكب. ومع ذلك، لا جدوى من مناشدة حكمة أعدائنا في الغرب"، مضيفا أنه لا حاجة إلى ذلك "يجب إجبار الأعداء على التسول طلبا للرحمة في معركة اقتصادية ضائعة. وإكماله مع استسلامهم الكامل وغير المشروط".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала