عربي
https://sputnikarabic.ae/20221006/ميشوستين-الاقتصاد-الروسي-أثبت-قدرته-على-التكيف-مع-التحديات-في-ظل-العقوبات-1068686804.html
ميشوستين: الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات في ظل العقوبات
ميشوستين: الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات في ظل العقوبات
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية على خلفية العقوبات ذات النطاق غير... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T10:37+0000
2022-10-06T10:40+0000
روسيا
ميخائيل ميشوستين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050203099_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_421f071e514262c49aaffa03afcbfee5.jpg
وأضاف ميشوستين في اجتماع عام للمنتدى الاقتصادي لبحر قزوين في موسكو: "العقوبات ضد روسيا غير مسبوقة، وعددها كما قلت اليوم، يتجاوز أي شيء تم فرضه على أي دولة أخرى. وقد اتخذت الحكومة إجراءات لتحييد تأثيرها، ويثبت الاقتصاد الروسي قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية".وأشار ميشوستين إلى أنه سيتم دعم الاقتصاد من خلال تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، هذا يشمل تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات، مع الأخذ في الاعتبار إعادة توجيه تدفقات الصادرات والواردات، بالإضافة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية، ودعم الاستثمار الخاص والسوق المالي".وتابع ميشوستين "علينا أن نعمل في ظروف صعبة، اضطراب الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوستراتيجية. يقوم الغرب الجماعي، في محاولة منه للحفاظ على النظام العالمي الحالي الملائم له، بممارسة ضغوط متزايدة على الدول الأخرى".يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين يعقد في موسكو يومي 5 و6 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتم اتخاذ قرار عقد المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين من قبل رؤساء الدول الخمس المطلة على بحر قزوين في القمة الخامسة لبحر قزوين في 12 آب/ أغسطس 2018 في كازاخستان. وانعقد المنتدى الأول في الفترة من 11 إلى 12 آب/ أغسطس 2019 في تركمانستان.وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تبني الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، وذلك ردا على انضمام مناطق جديدة إلى الأراضي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220908/ميشوستين-يؤكد-على-أهمية-تحقيق-أهداف-التنمية-في-البلاد-عبر-تضافر-مختلف-الجهود-1067466308.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050203099_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b96e66838df9f55f4f70247ca5ce99fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, ميخائيل ميشوستين
روسيا, ميخائيل ميشوستين

ميشوستين: الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات في ظل العقوبات

10:37 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 10:40 GMT 06.10.2022)
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية على خلفية العقوبات ذات النطاق غير المسبوق.
وأضاف ميشوستين في اجتماع عام للمنتدى الاقتصادي لبحر قزوين في موسكو: "العقوبات ضد روسيا غير مسبوقة، وعددها كما قلت اليوم، يتجاوز أي شيء تم فرضه على أي دولة أخرى. وقد اتخذت الحكومة إجراءات لتحييد تأثيرها، ويثبت الاقتصاد الروسي قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية".
وأشار ميشوستين إلى أنه سيتم دعم الاقتصاد من خلال تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، هذا يشمل تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات، مع الأخذ في الاعتبار إعادة توجيه تدفقات الصادرات والواردات، بالإضافة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية، ودعم الاستثمار الخاص والسوق المالي".
وتابع ميشوستين "علينا أن نعمل في ظروف صعبة، اضطراب الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوستراتيجية. يقوم الغرب الجماعي، في محاولة منه للحفاظ على النظام العالمي الحالي الملائم له، بممارسة ضغوط متزايدة على الدول الأخرى".
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين يعقد في موسكو يومي 5 و6 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتم اتخاذ قرار عقد المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين من قبل رؤساء الدول الخمس المطلة على بحر قزوين في القمة الخامسة لبحر قزوين في 12 آب/ أغسطس 2018 في كازاخستان. وانعقد المنتدى الأول في الفترة من 11 إلى 12 آب/ أغسطس 2019 في تركمانستان.
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
ميشوستين يؤكد أهمية تحقيق أهداف التنمية في البلاد عبر تضافر مختلف الجهود
8 سبتمبر, 09:20 GMT
وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تبني الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، وذلك ردا على انضمام مناطق جديدة إلى الأراضي الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала