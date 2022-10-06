https://sputnikarabic.ae/20221006/ميشوستين-الاقتصاد-الروسي-أثبت-قدرته-على-التكيف-مع-التحديات-في-ظل-العقوبات-1068686804.html

ميشوستين: الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات في ظل العقوبات

ميشوستين: الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات في ظل العقوبات

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية على خلفية العقوبات ذات النطاق غير... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T10:37+0000

2022-10-06T10:37+0000

2022-10-06T10:40+0000

روسيا

ميخائيل ميشوستين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050203099_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_421f071e514262c49aaffa03afcbfee5.jpg

وأضاف ميشوستين في اجتماع عام للمنتدى الاقتصادي لبحر قزوين في موسكو: "العقوبات ضد روسيا غير مسبوقة، وعددها كما قلت اليوم، يتجاوز أي شيء تم فرضه على أي دولة أخرى. وقد اتخذت الحكومة إجراءات لتحييد تأثيرها، ويثبت الاقتصاد الروسي قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية".وأشار ميشوستين إلى أنه سيتم دعم الاقتصاد من خلال تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، هذا يشمل تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات، مع الأخذ في الاعتبار إعادة توجيه تدفقات الصادرات والواردات، بالإضافة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية، ودعم الاستثمار الخاص والسوق المالي".وتابع ميشوستين "علينا أن نعمل في ظروف صعبة، اضطراب الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوستراتيجية. يقوم الغرب الجماعي، في محاولة منه للحفاظ على النظام العالمي الحالي الملائم له، بممارسة ضغوط متزايدة على الدول الأخرى".يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين يعقد في موسكو يومي 5 و6 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتم اتخاذ قرار عقد المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين من قبل رؤساء الدول الخمس المطلة على بحر قزوين في القمة الخامسة لبحر قزوين في 12 آب/ أغسطس 2018 في كازاخستان. وانعقد المنتدى الأول في الفترة من 11 إلى 12 آب/ أغسطس 2019 في تركمانستان.وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تبني الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، وذلك ردا على انضمام مناطق جديدة إلى الأراضي الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20220908/ميشوستين-يؤكد-على-أهمية-تحقيق-أهداف-التنمية-في-البلاد-عبر-تضافر-مختلف-الجهود-1067466308.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, ميخائيل ميشوستين