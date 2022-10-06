https://sputnikarabic.ae/20221006/وزارة-النفط-الإيرانية-فرض-عقوبات-على-إيران-وروسيا-ينعكس-على-الدول-الغربية-بشكل-سلبي-1068675315.html
وزارة النفط الإيرانية: فرض عقوبات على إيران وروسيا ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي
وزارة النفط الإيرانية: فرض عقوبات على إيران وروسيا ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي
قال الوكيل المساعد للشؤون الدولية في وزارة النفط الإيرانية، أحمد أسد زادة، لوكالة "سبوتنيك"، إن فرض عقوبات على إيران وروسيا، ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T05:09+0000
2022-10-06T05:09+0000
2022-10-06T05:09+0000
العالم
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وقال الوكيل: "الآن العالم بحاجة إلى الغاز والنفط، سيكون من الجيد معالجة هذه المسألة بعناية واتخاذ موقف شفاف".وأضاف الوكيل أن "العقوبات على إيران وروسيا لا تفيد الغرب بل وبالعكس، أصبح يعاني من هذه الخطوات. اليوم هناك أزمة غاز في أوروبا، وهناك مشاكل - الأمر نفسه ينطبق على النفط".
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العالم
وزارة النفط الإيرانية: فرض عقوبات على إيران وروسيا ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي
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قال الوكيل المساعد للشؤون الدولية في وزارة النفط الإيرانية، أحمد أسد زادة، لوكالة "سبوتنيك"، إن فرض عقوبات على إيران وروسيا، ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي.
وقال الوكيل: "الآن العالم بحاجة إلى الغاز والنفط، سيكون من الجيد معالجة هذه المسألة بعناية واتخاذ موقف شفاف".
وأضاف الوكيل أن "العقوبات على إيران وروسيا لا تفيد الغرب بل وبالعكس، أصبح يعاني من هذه الخطوات. اليوم هناك أزمة غاز في أوروبا، وهناك مشاكل - الأمر نفسه ينطبق على النفط".