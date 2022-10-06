عربي
https://sputnikarabic.ae/20221006/وزارة-النفط-الإيرانية-فرض-عقوبات-على-إيران-وروسيا-ينعكس-على-الدول-الغربية-بشكل-سلبي-1068675315.html
وزارة النفط الإيرانية: فرض عقوبات على إيران وروسيا ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي
وزارة النفط الإيرانية: فرض عقوبات على إيران وروسيا ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي
قال الوكيل المساعد للشؤون الدولية في وزارة النفط الإيرانية، أحمد أسد زادة، لوكالة "سبوتنيك"، إن فرض عقوبات على إيران وروسيا، ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T05:09+0000
2022-10-06T05:09+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
وقال الوكيل: "الآن العالم بحاجة إلى الغاز والنفط، سيكون من الجيد معالجة هذه المسألة بعناية واتخاذ موقف شفاف".وأضاف الوكيل أن "العقوبات على إيران وروسيا لا تفيد الغرب بل وبالعكس، أصبح يعاني من هذه الخطوات. اليوم هناك أزمة غاز في أوروبا، وهناك مشاكل - الأمر نفسه ينطبق على النفط".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

وزارة النفط الإيرانية: فرض عقوبات على إيران وروسيا ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي

05:09 GMT 06.10.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبرTelegram
قال الوكيل المساعد للشؤون الدولية في وزارة النفط الإيرانية، أحمد أسد زادة، لوكالة "سبوتنيك"، إن فرض عقوبات على إيران وروسيا، ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي.
وقال الوكيل: "الآن العالم بحاجة إلى الغاز والنفط، سيكون من الجيد معالجة هذه المسألة بعناية واتخاذ موقف شفاف".
وأضاف الوكيل أن "العقوبات على إيران وروسيا لا تفيد الغرب بل وبالعكس، أصبح يعاني من هذه الخطوات. اليوم هناك أزمة غاز في أوروبا، وهناك مشاكل - الأمر نفسه ينطبق على النفط".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала