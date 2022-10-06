https://sputnikarabic.ae/20221006/وزيرة-الداخلية-الإسرائيلية-لن-نستسلم-لأي-تهديد-من-حزب-الله-1068709411.html

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: لن نستسلم لأي تهديد من "حزب الله"

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: لن نستسلم لأي تهديد من "حزب الله"

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، اليوم الخميس، إن بلادها لن تستسلم لأي تهديد من "حزب الله" اللبناني بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T20:01+0000

2022-10-06T20:01+0000

2022-10-06T20:01+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1068167387_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_2f5c7608f5462cd17f490a3d97ac8607.jpg

وردا على سؤال حول المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قالت شاكيد لموقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، إنها ستحضر اجتماعا قريبا للحصول على مزيد من المعلومات.وأكدت أنه يجب على بلادها استغلال الغاز من حقل كاريش للغاز وأن يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، في إشارة إلى الحقل الواقع في البحر الأبيض المتوسط.وحول انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، لتوقيع أي اتفاق مع بيروت بشأن الحدود البحرية، أكدت شاكيد أنها "ستحترمها رغم كل شيء إذا أصبح رئيسا للوزراء مرة أخرى".بدأت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان في عام 2020 بوساطة أمريكية، وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه. لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.في الأيام الماضية، قدم لبنان مقترحا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بإجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل. أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رفض التعديلات.

https://sputnikarabic.ae/20221006/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصدر-تعليماته-للجيش-بالاستعداد-لأي-تصعيد-على-الحدود-مع-لبنان-1068699632.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان