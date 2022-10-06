https://sputnikarabic.ae/20221006/وزير-الطاقة-السعودي-ينتقد-مراسل-وكالة-دولية-بسبب-الكذب-والمعلومات-المضللة-فيديو-1068675978.html
وزير الطاقة السعودي ينتقد مراسل وكالة دولية بسبب "الكذب والمعلومات المضللة"... فيديو
وزير الطاقة السعودي ينتقد مراسل وكالة دولية بسبب "الكذب والمعلومات المضللة"... فيديو
انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأربعاء، مقطع فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ينتقد فيه مراسل إحدى وكالات الأنباء العالمية. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T06:40+0000
2022-10-06T06:40+0000
2022-10-06T07:06+0000
العالم
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ورفض الوزير السعودي أثناء مؤتمره الصحفي الإجابة عن سؤال وجهه له مراسل وكالة "رويترز" عن سبب خفض السعودية لإنتاج النفط رغم طلب واشنطن والغرب زيادة الإنتاج النفطي للضرورة بسبب الأزمة العالمية مع روسيا.فجاء رد وزير الطاقة السعودي بشكل قاس عندما رفض الإجابة عن سؤاله وعلل ذلك بأن وكالة "رويترز" تنشر معلومات كاذبة، زاعما أن الوكالة نشرت معلومات كاذبة عن السعودية خلال الفترة الماضية.وقال الوزير في رده على المراسل: "لقد أخطأتَ من قبل مرتين، وسوف تسمع جوابي للمرة الثالثة، للأسف رويترز لم تقم بعمل جيد".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الطاقة السعودي ينتقد مراسل وكالة دولية بسبب "الكذب والمعلومات المضللة"... فيديو
06:40 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 06.10.2022) تابعنا عبر
انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأربعاء، مقطع فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ينتقد فيه مراسل إحدى وكالات الأنباء العالمية.
ورفض الوزير السعودي أثناء مؤتمره الصحفي الإجابة عن سؤال وجهه له مراسل وكالة "رويترز" عن سبب خفض السعودية لإنتاج النفط رغم طلب واشنطن والغرب زيادة الإنتاج النفطي للضرورة بسبب الأزمة العالمية مع روسيا.
فجاء رد وزير الطاقة السعودي بشكل قاس عندما رفض الإجابة عن سؤاله وعلل ذلك بأن وكالة "رويترز" تنشر معلومات كاذبة، زاعما أن الوكالة نشرت معلومات كاذبة عن السعودية خلال الفترة الماضية.
وقال الوزير في رده على المراسل: "لقد أخطأتَ من قبل مرتين، وسوف تسمع جوابي للمرة الثالثة، للأسف رويترز لم تقم بعمل جيد".
وتابع عبد العزيز بن سلمان كلامه للمراسل بالقول: "رويترز خرجت قبل ذلك بقصة عن روسيا والسعودية وأنهما تتأمران حول سعر 100 دولار للبرميل.. وهذا غير صحيح".