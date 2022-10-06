https://sputnikarabic.ae/20221006/وكالة-تحالف-برلين---باريس-بدأ-بالانهيار-والاتحاد-الأوروبي-في-مأزق-1068697336.html

وكالة: تحالف "برلين - باريس" بدأ بالانهيار والاتحاد الأوروبي في مأزق

وكالة: تحالف "برلين - باريس" بدأ بالانهيار والاتحاد الأوروبي في مأزق

كشفت وكالات غربية عن وجود مشكلة بين كل من باريس وبرلين، حيث حاول كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والألماني أولاف شولتز، إخفاءها خلال ابتسامهما أثناء... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T15:22+0000

2022-10-06T15:22+0000

2022-10-06T15:22+0000

اقتصاد

العالم

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر في كلا البلدين، الذين أشاروا إلى أن "العبارات الودية والكلمات المفعمة بالأمل حول التعاون في مجال الدفاع والطاقة في المستقبل من قبل الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني حاولت تكذيب التوترات التي ظهرت خلال الوجبة التي كانا على وشك تناولها".وبحسب التقرير الذي نشر اليوم في "بلومبرغ"، يوجد بين البلدين خلاف حول عدة مجالات سياسية واقتصادية رئيسية مرتبطة باحتدام الحرب في أوكرانيا، مع "خلاف حول كيفية قيام أعضاء الاتحاد الأوروبي بحماية اقتصاداتهم في خضم أزمة طاقة ومشروع دفاعي بقيمة 100 مليار يورو (99 مليار دولار) معرّض للخطر.. والطاقة النووية هي نقطة شائكة أخرى".وأشار التقرير إلى أنه منذ تأسيس الاتحاد، اعتُبرت وحدة الهدف لكل من مساري ألمانيا وفرنسا زخما للكتلة، من دون هذا التوحد "يتعثر الاتحاد الأوروبي".واستشهد أحد المسؤولين كمثال على ذلك قيام المستشار الألماني بإلغاء مكالمة تم ترتيبها منذ فترة طويلة مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، بحجة الإصابة بكوفيد 19، لكن اتضح أن هذا الإلغاء حدث فقط لكي يشارك المستشار في مؤتمر صحفي عبر الفيديو في وقت لاحق من نفس اليوم لتقديم خطة اقتراض بقيمة 200 مليار يورو تهدف إلى تخفيف وطأة أزمة الطاقة على الشركات والأسر الألمانية.قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إنه تم تأجيل محاثة شولتز وبورن بسبب إصابة المستشار بكوفيد وحجره الصحي، ورفض التعليق على إمكانية قيام شولتز وبورن بالتحدث عن بعد بدلا من ذلك.وقال مسؤول إن الفرنسيين انزعجوا من عدم إبلاغهم بذلك مسبقا، وعبر مسؤولون فرنسيون سرا عن قلقهم من أن الخطة الألمانية ستخلق المزيد من الانقسام الاقتصادي بين دول الاتحاد، "حيث من المحتمل أن تشجع حكومة برلين المنافسة داخل الكتلة من خلال دعم الطاقة للأعمال".وبينت الوكالة أن الخلاف يغذيه وجود نظامين سياسيين مختلفين بشكل كبير، كما تلعب شخصيات الزعماء دورا كبيرا، "بينما يستمتع ماكرون بخطب طويلة ومعقدة، يفضل شولتز، مثل ميركل من قبله، المحادثات المركزة الخالية من الرتوش. لكن مع ميركل، كان الرئيس الفرنسي دائما قادرا على إيجاد حل وسط. لكن مع شولتز، يبدو أن هذا قد أصبح أكثر صعوبة".وتصارعت فرنسا وألمانيا على مر السنين على مناصب الاتحاد الأوروبي، وميزانية منطقة اليورو، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.أما بالنسبة لملف الدفاع هو مشكلة أخرى، يؤيد ماكرون مشروعا دفاعيا أوروبيا مشتركا لتحقيق استقلال أكبر عن الولايات المتحدة. لكن ألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترى ذلك في المقام الأول على أنه محاولة لدعم الشركات الفرنسية والنفوذ الفرنسي، وبعد الحرب في ألمانيا "ظهر شك عميق الجذور تجاه الجيش"، الأمر الذي أخّر مشروع المقاتلات "FCAS"، وهو مشروع فرنسي ألماني إسباني لطائرة مقاتلة من المفترض أن تحل محل طائرات "رافال" الفرنسية و"تايفون" الألمانية في عام 2040.

https://sputnikarabic.ae/20221006/الخارجية-الروسية-التعاون-في-مجال-الطاقة-بين-موسكو-والاتحاد-الأوروبي-موضع-شك-1068689025.html

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