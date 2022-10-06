https://sputnikarabic.ae/20221006/وكالة-وفد-من-حركة-حماس-يزور-سوريا-استعدادا-لإعادة-العلاقات-1068711236.html
وكالة: وفد من حركة حماس يزور سوريا استعدادا لإعادة العلاقات
وكالة: وفد من حركة حماس يزور سوريا استعدادا لإعادة العلاقات
يزور وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سوريا، هذا الشهر، حيث تتطلع الجماعة الفلسطينية لإعادة العلاقات بعدما نأت بنفسها لسنوات عن الرئيس بشار الأسد. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T21:09+0000
2022-10-06T21:09+0000
2022-10-06T21:09+0000
حركة حماس
أخبار سوريا اليوم
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جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين اليوم الخميس. وقال مسؤول بارز في الحركة إن الزيارة ستتم بعد أن يختتم وفد حماس زيارة بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول إلى الجزائر.تهدف زيارة الجزائر إلى بحث المصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أكد مصدر ثان، وهو مسؤول فلسطيني مطلع، التفاصيل المتعلقة بزيارة سوريا، وفقا للوكالة.ومع ذلك، نفى مصدر فلسطيني متواجد في سوريا الزيارة المخططة، ولم يعلق مسؤولو الحركة في قطاع غزة على الأنباء أو يصدر تعليق رسمي من الحكومة السورية.في الشهر الماضي، قالت الحركة أكدت إنها عازمة على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا، لافتة إلى دعمها كل الجهود من أجل استقرارها وعودة دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية. يأتي ذلك بعد 10 سنوات من القطيعة.
https://sputnikarabic.ae/20220917/حماس-تعتبر-القصف-الإسرائيلي-على-سوريا-امتدادا-للعدوان-في-كل-المنطقة-1067860603.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار سوريا اليوم
حركة حماس, أخبار سوريا اليوم
وكالة: وفد من حركة حماس يزور سوريا استعدادا لإعادة العلاقات
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يزور وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سوريا، هذا الشهر، حيث تتطلع الجماعة الفلسطينية لإعادة العلاقات بعدما نأت بنفسها لسنوات عن الرئيس بشار الأسد.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة
"رويترز" عن مصدرين مطلعين اليوم الخميس. وقال مسؤول بارز في الحركة إن الزيارة ستتم بعد أن يختتم وفد حماس زيارة بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول إلى الجزائر.
تهدف زيارة الجزائر إلى بحث المصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أكد مصدر ثان، وهو مسؤول فلسطيني مطلع، التفاصيل المتعلقة بزيارة سوريا، وفقا للوكالة.
ومع ذلك، نفى مصدر فلسطيني متواجد في سوريا الزيارة المخططة، ولم يعلق مسؤولو الحركة
في قطاع غزة على الأنباء أو يصدر تعليق رسمي من الحكومة السورية.
في الشهر الماضي، قالت الحركة أكدت إنها عازمة على بناء وتطوير علاقات راسخة
مع سوريا، لافتة إلى دعمها كل الجهود من أجل استقرارها وعودة دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية. يأتي ذلك بعد 10 سنوات من القطيعة.