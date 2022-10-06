https://sputnikarabic.ae/20221006/وكالة-وفد-من-حركة-حماس-يزور-سوريا-استعدادا-لإعادة-العلاقات-1068711236.html

وكالة: وفد من حركة حماس يزور سوريا استعدادا لإعادة العلاقات

وكالة: وفد من حركة حماس يزور سوريا استعدادا لإعادة العلاقات

يزور وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سوريا، هذا الشهر، حيث تتطلع الجماعة الفلسطينية لإعادة العلاقات بعدما نأت بنفسها لسنوات عن الرئيس بشار الأسد. 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T21:09+0000

2022-10-06T21:09+0000

2022-10-06T21:09+0000

حركة حماس

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086142_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_da64a1cba5f5bdf6606cf1547b53bbf1.jpg

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين اليوم الخميس. وقال مسؤول بارز في الحركة إن الزيارة ستتم بعد أن يختتم وفد حماس زيارة بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول إلى الجزائر.تهدف زيارة الجزائر إلى بحث المصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أكد مصدر ثان، وهو مسؤول فلسطيني مطلع، التفاصيل المتعلقة بزيارة سوريا، وفقا للوكالة.ومع ذلك، نفى مصدر فلسطيني متواجد في سوريا الزيارة المخططة، ولم يعلق مسؤولو الحركة في قطاع غزة على الأنباء أو يصدر تعليق رسمي من الحكومة السورية.في الشهر الماضي، قالت الحركة أكدت إنها عازمة على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا، لافتة إلى دعمها كل الجهود من أجل استقرارها وعودة دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية. يأتي ذلك بعد 10 سنوات من القطيعة.

https://sputnikarabic.ae/20220917/حماس-تعتبر-القصف-الإسرائيلي-على-سوريا-امتدادا-للعدوان-في-كل-المنطقة-1067860603.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار سوريا اليوم