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https://sputnikarabic.ae/20221006/-الحزب-الحاكم-في-كازاخستان-يرشح-توكاييف-للانتخابات-الرئاسية--1068678139.html
الحزب الحاكم في كازاخستان يرشح توكاييف للانتخابات الرئاسية
الحزب الحاكم في كازاخستان يرشح توكاييف للانتخابات الرئاسية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن حزب "أمانات" الكازاخستاني الحاكم رشح الرئيس الحالي، قاسم توكاييف، إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال المؤتمر الرابع... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T07:31+0000
2022-10-06T07:31+0000
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ونقل مراسل "سبوتنيك" تصريحات السكرتير التنفيذي للحزب، أسكات أورالوف : "تم اتخاذ القرار بالإجماع وبقرار من المؤتمر الرابع والعشرين لحزب أمانات تم ترشيح قاسم جومارت توكاييف بالإجماع كمرشح لرئاسة جمهورية كازاخستان".وأعلنت العديد من المنظمات والجمعيات العامة والأحزاب دعم ترشيح توكاييف، حيث دعا السياسي نفسه خلال اجتماع مع الجمهور في منطقة بافلودار القرار الصحيح للذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخابه.وستجرى انتخابات رئاسية استثنائية في الجمهورية يوم 20 نوفمبر.
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الحزب الحاكم في كازاخستان يرشح توكاييف للانتخابات الرئاسية

07:31 GMT 06.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن حزب "أمانات" الكازاخستاني الحاكم رشح الرئيس الحالي، قاسم توكاييف، إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال المؤتمر الرابع والعشرين للحزب.
ونقل مراسل "سبوتنيك" تصريحات السكرتير التنفيذي للحزب، أسكات أورالوف : "تم اتخاذ القرار بالإجماع وبقرار من المؤتمر الرابع والعشرين لحزب أمانات تم ترشيح قاسم جومارت توكاييف بالإجماع كمرشح لرئاسة جمهورية كازاخستان".
وأعلنت العديد من المنظمات والجمعيات العامة والأحزاب دعم ترشيح توكاييف، حيث دعا السياسي نفسه خلال اجتماع مع الجمهور في منطقة بافلودار القرار الصحيح للذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخابه.
وستجرى انتخابات رئاسية استثنائية في الجمهورية يوم 20 نوفمبر.
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