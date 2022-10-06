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الاتحاد الأوروبي يتبنى الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221006/-دونيتسك-أوكرانيا-خسرت-خلال-يوم-نحو-60-شخصا-و3-طائرات-مسيرة-1068681877.html
دونيتسك: أوكرانيا خسرت خلال يوم نحو 60 شخصا و3 طائرات مسيرة
دونيتسك: أوكرانيا خسرت خلال يوم نحو 60 شخصا و3 طائرات مسيرة
أعلنت شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت خلال الـ24 ساعة الماضية ما يصل إلى 60 شخصا، ومدفع هاوتزر "ام777"، و3 طائرات... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T08:48+0000
2022-10-06T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الشرطة على تلغرام: "قضى عسكريو جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية على الأسلحة والمعدات العسكرية الآتية: هاوتزر "ام777"، منظومة "غراد"، 5 مركبات مدرعة و3 طائرات مسيرة. وبلغت الخسائر البشرية للعدو نحو 60 شخصا".وكانت شرطة دونيتسك قد أعلنت أمس الأربعاء، أن خسائر أوكرانيا خلال يوم بلغت ما يصل إلى 40 شخصاً، إلى جانب منظومة "اوراغان"، وطائرتين مسيرتين وثلاث شاحنات مدرعة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع، في الثلاثين من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مع قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، اتفاقيات انضمام هذه الأقاليم إلى روسيا الاتحادية.وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير المعرف في ميثاق الأمم المتحدة.وصوت سكان الأقاليم الأربعة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الفائت؛ حيث أظهرت النتائج دعما شعبياً كاسحا.
https://sputnikarabic.ae/20221002/القوات-الأوكرانية-تطلق-8-قذائف-على-منطقة-نوفوسيلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1068521185.html
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

دونيتسك: أوكرانيا خسرت خلال يوم نحو 60 شخصا و3 طائرات مسيرة

08:48 GMT 06.10.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت خلال الـ24 ساعة الماضية ما يصل إلى 60 شخصا، ومدفع هاوتزر "ام777"، و3 طائرات مسيرة ومنظومة صواريخ "غراد".
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الشرطة على تلغرام: "قضى عسكريو جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية على الأسلحة والمعدات العسكرية الآتية: هاوتزر "ام777"، منظومة "غراد"، 5 مركبات مدرعة و3 طائرات مسيرة. وبلغت الخسائر البشرية للعدو نحو 60 شخصا".
وكانت شرطة دونيتسك قد أعلنت أمس الأربعاء، أن خسائر أوكرانيا خلال يوم بلغت ما يصل إلى 40 شخصاً، إلى جانب منظومة "اوراغان"، وطائرتين مسيرتين وثلاث شاحنات مدرعة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع، في الثلاثين من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مع قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، اتفاقيات انضمام هذه الأقاليم إلى روسيا الاتحادية.
وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير المعرف في ميثاق الأمم المتحدة.
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وصوت سكان الأقاليم الأربعة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الفائت؛ حيث أظهرت النتائج دعما شعبياً كاسحا.
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Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMT
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