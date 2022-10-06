https://sputnikarabic.ae/20221006/10-أرقام-قياسية-في-ليلة-الأربعاء-من-دوري-أبطال-أوروبا-1068680681.html

10 أرقام قياسية في ليلة الأربعاء من دوري أبطال أوروبا

10 أرقام قياسية في ليلة الأربعاء من دوري أبطال أوروبا

شهدت مبارايات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري الأبطال التي أجريت يوم أمس الأربعاء، تسجيل أرقام وإحصائيات مميزة. 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T08:53+0000

2022-10-06T08:53+0000

2022-10-06T08:53+0000

رياضة

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شهد يوم الأربعاء إقامة 8 مبارايات شهدت تسجيل 27 هدفا، وأسفرت عن فوز تشيلسي بثلاثية نظيفة على ميلان الإيطالي، وريد سالزبورغ النمساوي بهدف نظيف على دينامو زغرب الكرواتي، وتغلب ريال مدريد الإسباني على نظيره الأوكراني شاختيور دونيتسك، بهدفين لهدف، وفاز لايبزيغ الألماني على سلتيك الاسكتلندي بثلاثة أهداف لهدف.واكتسح مانشستر سيتي ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بخماسية نظيفة، وتعرض إشبيلية لهزيمة ثقيلة على ملعبه بأربعة أهداف لواحد أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وفي المجموعة الثامنة، تعادل بنفيكا البرتغالي مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لمثله، وفاز يوفنتوس الإيطالي بنتيجة (3-1) على ماكابي حيفا.وسجل موقع "أوبتا" أبرز 10 أرقام من مبارايات هذا اليوم، والتي شهدت تسجيل أرقام قياسية:1-سجل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، 28 هدفا في 22 مباراة في دوري أبطال أوروبا، مسجلا بذلك رقما قياسيا ليبلغ معدل تسجيله 1.27 هدف لكل مباراة، بينما لم يبلغ متوسط أهداف 98 فريقا شارك في المسابقة الأوروبية، رقم هالاند.2- الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، هو اللاعب الوحيد الذي سجل في مرمى 40 فريقا مختلفا في دوري أبطال أوروبا، وكان نادي بنفيكا هو رقم 40.3- جود بيلينغهام أكثر لاعب إنجليزي أحرز أهدافا (4) وقدم(4) تمريرات حاسمة، منذ بداية الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا.4- بعمر 22 عاما و301 يوما، أصبح الإنجليزي رييس جيمس أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل ويصنع في مباراة واحدة ببطولة دوري أبطال أوروبا.5- هالاند هو ثالث لاعب يسجل مع نادي إنجليزي في أول 3 مباريات له بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد المغربي مروان الشماخ مع أرسنال والإسباني فيران توريس مع مانشستر سيتي.6- تمكن البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خلال آخر 3 مباريات له أمام شاختيور دونيتسك، من تسجيل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.7- أصبح الإنجليزي جود بيلينغهام، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند، أصغر لاعب خط وسط في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 3 مباريات متتالية، ويبلغ عمره حاليا 19 عاما.8- قدم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس، 3 تمريرات حاسمة في مواجهة ماكابي، وكانت آخر 3 مرات استطاع فيها لاعب واحد تقديم 3 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا كالتالي: دي ماريا ضد كلوب بروج (2019) - البرتغالي جواو كانسيلو ضد كلوب بروج (2021) - دي ماريا ضد حيفا (2022).9- قاد الإنجليزي غراهام بوترفريق أوسترسوند في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم السويدية في عام 2012، وبعد 10 سنوات، فاز بوتر بأول مباراة في دوري أبطال أوروبا في مسيرته ضد ميلان الفائز باللقب 7 مرات.10- لم يساهم أي مدافع بالأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، منذ بداية الموسم الماضي، أكثر من رييس جيمس، الذي سجل 8 أهداف وصنع 11 هدفًا في 41 مباراة.

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