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https://sputnikarabic.ae/20221006/7-حوامات-أمريكية-تهاجم-قرية-يسيطر-عليها-الجيش-السوري-وتقتل-مواطنا-وتخطف-آخرين-1068684725.html
7 حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
7 حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
قتلت قوات الجيش الأمريكي مواطنا سوريا من قبيلة "العكيدات" وأصابت آخرين، واختطفت مجموعة أخرى من أبناء القبائل العربية في عمليات إنزال جوي استهدفت عددا من القرى... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T10:19+0000
2022-10-06T10:20+0000
أخبار سوريا اليوم
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أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة بأن نحو 7 مروحيات تابعة للجيش الأمريكي نفذت عملية إنزال جوي، فجر اليوم الخميس، على أحد منازل قرية ملوك سراي، جنوبي مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، وقتلت شخصا يدعى راكان أبو هايل، وأصابت اثنين آخرين بجروح واختطفت عددا من سكان القرية.قال أحد سكان القرية ويدعى علي لوكالة "سبوتنيك"، إن قريتهم تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري، ويتواجد فيها عدد من المراكز العسكرية التطوعية الشعبية، مضيفا أنهم تفاجؤوا فجر اليوم بمحاصرة قريتهم التي تبعد 26 كم جنوب مدينة القامشلي، ومسافة 11 كم شرق بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة "قسد"، من عدد من الجهات مع سماع أصوات قوية لهدير المروحيات الأمريكية.كما قامت قوات الاحتلال الأمريكي، بحسب سكان القربة، باختطاف عدد من المدنيين بينهم علي الحنوش وهو أحد قادة المقرات العسكرية التطوعية الشعبية في القرية، واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد حدوث اشتباك مباشر وقصير بين الطرفين أصيب اثنين فيه، كما أقدمت قوات الاحتلال على تفجير أحد المقرات التطوعية.وتعتبر عملية الإنزال الجوية الأمريكية المذكورة هي الأولى من نوعها ضمن مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في ريف محافظة الحسكة السورية التي تشهد تطورات عسكرية على كافة الأصعدة من جميع الجهات الموجودة.وفي ريف محافظة دير الزور، قالت مصادر محلية بريف المحافظة لمراسل وكالة "سبوتنيك" شرقي سوريا أن قوات "قسد" بدعم من مروحيات الجيش الأمريكي اعتقلت مجموعة كبيرة من المدنيين، فجر الخميس، في قرى وبلدات الريف الغربي.وفي التفاصيل، بينت المصادر أن قوات "قسد" اعتقلت 3 أشخاص من أبناء قبيلة البكارة العربية بعد مداهمة عدد من المنازل في بلدة محيميدة غربي محافظة دير الزور بدعم جوي أمريكي، كما داهمت "قسد" بدعم من الطيران المروحي الأمريكي منازل قرية الزغير غربي ديرالزور واختطفت مجموعة من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.يشار أن قوات الاحتلال الأمريكي قتلت وأصابت العشرات من المدنيين السوريين، واعتقلت المئات منهم خلال عمليات الإنزال الجوية المستمرة منذ سنوات في مناطق شرقي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20221005/دوي-المدافع-يتعالى-ونذر-التصعيد-تلوح-بين-مسلحي-الفصائل-التركمانية-والكردية-شرقي-سوريا-1068672971.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

7 حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين

10:19 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 10:20 GMT 06.10.2022)
© Sputnik . Atia Al atia"التحالف الأمريكي" يخلي أرتالا تابعة له من قواعده شرقي سوريا
التحالف الأمريكي يخلي أرتالا تابعة له من قواعده شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . Atia Al atia
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قتلت قوات الجيش الأمريكي مواطنا سوريا من قبيلة "العكيدات" وأصابت آخرين، واختطفت مجموعة أخرى من أبناء القبائل العربية في عمليات إنزال جوي استهدفت عددا من القرى والبلدات في محافظتي الحسكة ودير الزور، شرقي سوريا.
أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة بأن نحو 7 مروحيات تابعة للجيش الأمريكي نفذت عملية إنزال جوي، فجر اليوم الخميس، على أحد منازل قرية ملوك سراي، جنوبي مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، وقتلت شخصا يدعى راكان أبو هايل، وأصابت اثنين آخرين بجروح واختطفت عددا من سكان القرية.
© Sputnik . Ali Hashemحوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Ali Hashem
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
© Sputnik . Ali Hashemحوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Ali Hashem
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
© Sputnik . Ali Hashemحوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Ali Hashem
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
© Sputnik . Ali Hashemحوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Ali Hashem
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
© Sputnik . Ali Hashemحوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Ali Hashem
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
1/5
© Sputnik . Ali Hashem
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
2/5
© Sputnik . Ali Hashem
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
3/5
© Sputnik . Ali Hashem
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
4/5
© Sputnik . Ali Hashem
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
5/5
© Sputnik . Ali Hashem
حوامات أمريكية تهاجم قرية يسيطر عليها الجيش السوري وتقتل مواطنا وتخطف آخرين
قال أحد سكان القرية ويدعى علي لوكالة "سبوتنيك"، إن قريتهم تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري، ويتواجد فيها عدد من المراكز العسكرية التطوعية الشعبية، مضيفا أنهم تفاجؤوا فجر اليوم بمحاصرة قريتهم التي تبعد 26 كم جنوب مدينة القامشلي، ومسافة 11 كم شرق بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة "قسد"، من عدد من الجهات مع سماع أصوات قوية لهدير المروحيات الأمريكية.
وتابع أن جنود الاحتلال الأمريكي كانوا يستخدمون مترجمين من الجنسية العراقية طالبوا عبر مكبرات الصوت من أحد الأشخاص ويدعى راكان سعد الحمد أبو هايل، الذي يقيم في القرية منذ عامين ويعمل في تربية المواشي، وهو من أبناء قبيلة العكيدات العربية من منطقة الشدادي جنوبي الحسكة، طالبوه بتسليم نفسه إلا أنه رفض ذلك فقاموا بقتله وأصابوا مدنيين اثنين بجروح.
كما قامت قوات الاحتلال الأمريكي، بحسب سكان القربة، باختطاف عدد من المدنيين بينهم علي الحنوش وهو أحد قادة المقرات العسكرية التطوعية الشعبية في القرية، واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد حدوث اشتباك مباشر وقصير بين الطرفين أصيب اثنين فيه، كما أقدمت قوات الاحتلال على تفجير أحد المقرات التطوعية.
وتعتبر عملية الإنزال الجوية الأمريكية المذكورة هي الأولى من نوعها ضمن مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في ريف محافظة الحسكة السورية التي تشهد تطورات عسكرية على كافة الأصعدة من جميع الجهات الموجودة.
دوي المدافع يتعالى ونذر التصعيد تلوح بين مسلحي الفصائل التركمانية والكردية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
دوي المدافع يتعالى ونذر التصعيد تلوح بين مسلحي الفصائل "التركمانية" و"الكردية" شرقي سوريا
أمس, 21:40 GMT
وفي ريف محافظة دير الزور، قالت مصادر محلية بريف المحافظة لمراسل وكالة "سبوتنيك" شرقي سوريا أن قوات "قسد" بدعم من مروحيات الجيش الأمريكي اعتقلت مجموعة كبيرة من المدنيين، فجر الخميس، في قرى وبلدات الريف الغربي.
وفي التفاصيل، بينت المصادر أن قوات "قسد" اعتقلت 3 أشخاص من أبناء قبيلة البكارة العربية بعد مداهمة عدد من المنازل في بلدة محيميدة غربي محافظة دير الزور بدعم جوي أمريكي، كما داهمت "قسد" بدعم من الطيران المروحي الأمريكي منازل قرية الزغير غربي ديرالزور واختطفت مجموعة من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
يشار أن قوات الاحتلال الأمريكي قتلت وأصابت العشرات من المدنيين السوريين، واعتقلت المئات منهم خلال عمليات الإنزال الجوية المستمرة منذ سنوات في مناطق شرقي سوريا.
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