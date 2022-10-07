أحداث الأسبوع في صور

© AFP 2022 / Julien De Rosaعارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد ترتدي ملابسها برش قماش بخاخ فابريكان خلال عرض كوبرني للأزياء "ربيع/ صيف 2023" كجزء من أسبوع الموضة للأزياء النسائية في باريس، في 30 سبتمبر 2022 الدكتورة مانيل توريس (على اليمين) العضو المنتدب لشركة فابريكان المحدودة ومخترع القماش البخاخ ، المستخدم في صنع فستان كوبرني البسيط المنزلق مباشرة على جسم حديد.
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© AFP 2022 / Julien De Rosa
عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد ترتدي ملابسها برش قماش بخاخ فابريكان خلال عرض كوبرني للأزياء "ربيع/ صيف 2023" كجزء من أسبوع الموضة للأزياء النسائية في باريس، في 30 سبتمبر 2022 الدكتورة مانيل توريس (على اليمين) العضو المنتدب لشركة فابريكان المحدودة ومخترع القماش البخاخ ، المستخدم في صنع فستان كوبرني البسيط المنزلق مباشرة على جسم حديد.
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تحلق الطائرات المقاتلة F15K التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي والطائرات المقاتلة F-16 التابعة لسلاح الجو الأمريكي في تشكيل خلال تدريب مشترك في مكان غير معروف في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. رد الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي على إطلاق صاروخ كوري شمالي صباحي بإطلاق طائرات مقاتلة أطلقت أسلحة على هدف قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.
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© AP Photo / South Korea Defense Ministry
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تحلق الطائرات المقاتلة F15K التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي والطائرات المقاتلة F-16 التابعة لسلاح الجو الأمريكي في تشكيل خلال تدريب مشترك في مكان غير معروف في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. رد الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي على إطلاق صاروخ كوري شمالي صباحي بإطلاق طائرات مقاتلة أطلقت أسلحة على هدف قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.
© AFP 2022 / Stefano Rellandiniمتظاهرة مرسوم على وجهها "ماريان" الشهيرة في فرنسا وهي تقود انتفاضة، وتحضر مظاهرة لدعم المرأة الكردية الإيرانية محسا أميني خلال مظاهرة يوم 2 أكتوبر 2022 في ساحة الجمهورية في باريس ، بعد وفاتها في إيران. - أميني ، 22 عاما ، توفيت خلال الحجز في 16 سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بزعم انتهاكها لباس المرأة الصارم في الجمهورية الإسلامية.
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© AFP 2022 / Stefano Rellandini
متظاهرة مرسوم على وجهها "ماريان" الشهيرة في فرنسا وهي تقود انتفاضة، وتحضر مظاهرة لدعم المرأة الكردية الإيرانية محسا أميني خلال مظاهرة يوم 2 أكتوبر 2022 في ساحة الجمهورية في باريس ، بعد وفاتها في إيران. - أميني ، 22 عاما ، توفيت خلال الحجز في 16 سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بزعم انتهاكها لباس المرأة الصارم في الجمهورية الإسلامية.
© AFP 2022 / Stefan Rousseauرئيس الوزراء البريطاني ليز تراس (وسط) ووزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ (يسار) يرتديان قبعات صلبة وسترات عالية الرؤية، يزوران موقع بناء لحرم جامعي للابتكار الطبي في برمنغهام، وسط إنجلترا، في 4 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Stefan Rousseau
رئيس الوزراء البريطاني ليز تراس (وسط) ووزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ (يسار) يرتديان قبعات صلبة وسترات عالية الرؤية، يزوران موقع بناء لحرم جامعي للابتكار الطبي في برمنغهام، وسط إنجلترا، في 4 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Ippolytos Prekas/Kythera.newsالسلطات والسكان المحليون ينقذون مهاجرا خلال عملية إنقاذ واسعة النطاق في جزيرة كيثيرا، على بعد حوالي 225 كيلومترا جنوب أثينا، في وقت مبكر من يوم 6 أكتوبر 2022. وتجري العملية قبالة جزيرة جنوب اليونان حيث وغرق مركب شراعي يحمل ما يصل إلى 100 مهاجر وسط رياح عاتية. وقال خفر السواحل إن سفنه وقواربه الخاصة وطائرة هليكوبتر إنقاذ شاركت في المجهود قبالة ساحل جزيرة كيثيرا.
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© AP Photo / Ippolytos Prekas/Kythera.news
السلطات والسكان المحليون ينقذون مهاجرا خلال عملية إنقاذ واسعة النطاق في جزيرة كيثيرا، على بعد حوالي 225 كيلومترا جنوب أثينا، في وقت مبكر من يوم 6 أكتوبر 2022. وتجري العملية قبالة جزيرة جنوب اليونان حيث وغرق مركب شراعي يحمل ما يصل إلى 100 مهاجر وسط رياح عاتية. وقال خفر السواحل إن سفنه وقواربه الخاصة وطائرة هليكوبتر إنقاذ شاركت في المجهود قبالة ساحل جزيرة كيثيرا.
© AP Photo / Rebecca Blackwellسنوبيرد بروس هيكي، 70 عامًا، يسير على طول الواجهة البحرية، وهو الآن مليء بالحطام بما في ذلك قوارب الروبيان، في متنزه المنزل المتنقل حيث يمتلك هو وزوجته كاثي منزلًا شتويًا، مقطورة اشترتها في الأصل والدة كاثي في عام 1979، في جزيرة سان كارلوس، فورت مايرز بيتش، فلوريدا، 5 أكتوبر 2022، بعد أسبوع من مرور إعصار إيان.
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© AP Photo / Rebecca Blackwell
سنوبيرد بروس هيكي، 70 عامًا، يسير على طول الواجهة البحرية، وهو الآن مليء بالحطام بما في ذلك قوارب الروبيان، في متنزه المنزل المتنقل حيث يمتلك هو وزوجته كاثي منزلًا شتويًا، مقطورة اشترتها في الأصل والدة كاثي في عام 1979، في جزيرة سان كارلوس، فورت مايرز بيتش، فلوريدا، 5 أكتوبر 2022، بعد أسبوع من مرور إعصار إيان.
© AFP 2022 / Karim Sahibزائرة تتفقد بندقية خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، 1 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Karim Sahib
زائرة تتفقد بندقية خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، 1 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Joan Mateu Parraأعضاء فرقة "Vella de Xiquets de Valls" البشرية يشكلون برجهم البشري خلال مسابقة برج الإنسان الثامنة والعشرين في تاراغونا، إسبانيا، يوم 2 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Joan Mateu Parra
أعضاء فرقة "Vella de Xiquets de Valls" البشرية يشكلون برجهم البشري خلال مسابقة برج الإنسان الثامنة والعشرين في تاراغونا، إسبانيا، يوم 2 أكتوبر 2022.
© Sputnik . Svetlana Shevchenko / الانتقال إلى بنك الصوريركض المشاركون في زوج عبر البلاد مع كلب في متنزه بيتسيفسكي الطبيعي والتاريخي كجزء من سباق اختراق الضاحية "الكلب السريع"، 1 أكتوبر 2022
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© Sputnik . Svetlana Shevchenko/
يركض المشاركون في زوج عبر البلاد مع كلب في متنزه بيتسيفسكي الطبيعي والتاريخي كجزء من سباق اختراق الضاحية "الكلب السريع"، 1 أكتوبر 2022
© AP Photo / Majdi Mohammedفلسطينيون يشعلون إطارات السيارات في الموقع حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين وقتلهما في مخيم الجلزون للاجئين بالقرب من مدينة رام الله ، الضفة الغربية، يوم 3 أكتوبر 2022. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيان في الضفة الغربية المحتلة. قال الجيش الإسرائيلي إنه كان في مداهمة اعتقال فجر الإثنين وزعم أن المشتبه بهما حاولا دهس جنود بسيارتهم، وهو ادعاء لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.
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© AP Photo / Majdi Mohammed
فلسطينيون يشعلون إطارات السيارات في الموقع حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين وقتلهما في مخيم الجلزون للاجئين بالقرب من مدينة رام الله ، الضفة الغربية، يوم 3 أكتوبر 2022. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيان في الضفة الغربية المحتلة. قال الجيش الإسرائيلي إنه كان في مداهمة اعتقال فجر الإثنين وزعم أن المشتبه بهما حاولا دهس جنود بسيارتهم، وهو ادعاء لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.
© AP Photo / Yudha Prabowoمشجعو كرة القدم يحملون رجلاً مصابًا بعد اشتباكات خلال مباراة لكرة القدم في ملعب كانجوروهان في مالانغ، جاوة الشرقية، إندونيسيا، 1 أكتوبر 2022. قالت الشرطة يوم الأحد الماضي إن الذعر الذي أعقب أعمال الشرطة خلف أكثر من 100 قتيل، معظمهم داسوا حتى الموت.
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© AP Photo / Yudha Prabowo
مشجعو كرة القدم يحملون رجلاً مصابًا بعد اشتباكات خلال مباراة لكرة القدم في ملعب كانجوروهان في مالانغ، جاوة الشرقية، إندونيسيا، 1 أكتوبر 2022. قالت الشرطة يوم الأحد الماضي إن الذعر الذي أعقب أعمال الشرطة خلف أكثر من 100 قتيل، معظمهم داسوا حتى الموت.
© AFP 2022 / Carl de Souzaالناس شوهدوا على شاطئ إيبانيما خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية في ريو دي جانيرو، البرازيل، 2 أكتوبر 2022 بدأ التصويت في وقت مبكر من يوم الأحد الماضي في أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، الذي ابتليت به فجوة التفاوتات والعنف، حيث من المتوقع أن يختار الناخبون بين شاغل المنصب اليميني المتطرف جاير بولسونارو واليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أي منهما يجب أن يحصل على 50 في المائة من صالح. صوت، زائد واحد، للفوز في الجولة الأولى.
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© AFP 2022 / Carl de Souza
الناس شوهدوا على شاطئ إيبانيما خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية في ريو دي جانيرو، البرازيل، 2 أكتوبر 2022 بدأ التصويت في وقت مبكر من يوم الأحد الماضي في أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، الذي ابتليت به فجوة التفاوتات والعنف، حيث من المتوقع أن يختار الناخبون بين شاغل المنصب اليميني المتطرف جاير بولسونارو واليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أي منهما يجب أن يحصل على 50 في المائة من صالح. صوت، زائد واحد، للفوز في الجولة الأولى.
© AP Photo / Matias Basualdoتغطي الأزهار المتفتحة صحراء أتاكاما بالقرب من كوبيابو، تشيلي، 4 أكتوبر 2022. تحدث هذه الظاهرة عادة كل خمس إلى سبع سنوات فقط عندما تتسبب الأمطار الغزيرة النادرة في تفتح الأزهار.
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© AP Photo / Matias Basualdo
تغطي الأزهار المتفتحة صحراء أتاكاما بالقرب من كوبيابو، تشيلي، 4 أكتوبر 2022. تحدث هذه الظاهرة عادة كل خمس إلى سبع سنوات فقط عندما تتسبب الأمطار الغزيرة النادرة في تفتح الأزهار.
© AP Photo / Gustavo Garelloاختنق مشجعو جيمناسيا دي لا بلاتا بالغاز المسيل للدموع خلال مباراة بطولة محلية بين جيمناسيا دي لا بلاتا وبوكا جونيورز في لا بلاتا، الأرجنتين، يوم 6 أكتوبر 2022. تم تعليق المباراة بعد إلقاء الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج الملعب. انتشر الاستاد بالداخل مما أثر على اللاعبين والمشجعين الذين هربوا إلى الملعب لتجنب آثاره.
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© AP Photo / Gustavo Garello
اختنق مشجعو جيمناسيا دي لا بلاتا بالغاز المسيل للدموع خلال مباراة بطولة محلية بين جيمناسيا دي لا بلاتا وبوكا جونيورز في لا بلاتا، الأرجنتين، يوم 6 أكتوبر 2022. تم تعليق المباراة بعد إلقاء الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج الملعب. انتشر الاستاد بالداخل مما أثر على اللاعبين والمشجعين الذين هربوا إلى الملعب لتجنب آثاره.
© AFP 2022 / Jim Watson(من اليسار إلى اليمين) رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، ورائد الفضاء في ناسا جوش كاسادا، ورائد الفضاء في ناسا نيكول مان، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، يصلون قبل إطلاق صاروخ سبيس إكس فالكون 9، الذي يحمل Crew5 Dragon، في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 5 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Jim Watson
(من اليسار إلى اليمين) رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، ورائد الفضاء في ناسا جوش كاسادا، ورائد الفضاء في ناسا نيكول مان، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، يصلون قبل إطلاق صاروخ سبيس إكس فالكون 9، الذي يحمل Crew5 Dragon، في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 5 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Matthias Schraderيمر مزارعو الجبال البافارية بكنيسة القديس بارثولوماي على بحيرة كونيغسي بينما يعيدون ماشيتهم من المراعي الصيفية بالقرب من بيرشتسغادن، ألمانيا، 2 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Matthias Schrader
يمر مزارعو الجبال البافارية بكنيسة القديس بارثولوماي على بحيرة كونيغسي بينما يعيدون ماشيتهم من المراعي الصيفية بالقرب من بيرشتسغادن، ألمانيا، 2 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Rodrigo Buendiaاحتجت مجموعة من النساء أمام مقر الشرطة بعد أن علمن أنه تم العثور على جثة مارنا بيلين برنال مقتولة في مدرسة ضباط الشرطة وأن المشتبه به الرئيسي - زوج بيرنال الملازم أول شرطة كاسيريس - طليق في شمال كيتو، 1 أكتوبر 2022 وفقًا لمكتب المدعي العام، تم تسجيل ما لا يقل عن 573 حالة قتل للإناث بين سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليونًا منذ عام 2014. وفي الأشهر الأولى من عام 2022، كان هناك 206 جريمة قتل للنساء، وفقًا لجيرالدين جويرا من منظمة Aldea غير الحكومية التي تتعقب جرائم قتل النساء في البلاد.
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© AFP 2022 / Rodrigo Buendia
احتجت مجموعة من النساء أمام مقر الشرطة بعد أن علمن أنه تم العثور على جثة مارنا بيلين برنال مقتولة في مدرسة ضباط الشرطة وأن المشتبه به الرئيسي - زوج بيرنال الملازم أول شرطة كاسيريس - طليق في شمال كيتو، 1 أكتوبر 2022 وفقًا لمكتب المدعي العام، تم تسجيل ما لا يقل عن 573 حالة قتل للإناث بين سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليونًا منذ عام 2014. وفي الأشهر الأولى من عام 2022، كان هناك 206 جريمة قتل للنساء، وفقًا لجيرالدين جويرا من منظمة Aldea غير الحكومية التي تتعقب جرائم قتل النساء في البلاد.
© AFP 2022 / Mahmud Hamsمتسابق فلسطيني يشارك في بطولة محلية لبناء الأجسام في مدينة غزة، قطاع غزة، فلطسين1 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Mahmud Hams
متسابق فلسطيني يشارك في بطولة محلية لبناء الأجسام في مدينة غزة، قطاع غزة، فلطسين1 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubayeأفراد الطوارئ والإنقاذ العراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى من 4 طوابق انهار في حي الكرادة ببغداد، العراق،
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© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye
أفراد الطوارئ والإنقاذ العراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى من 4 طوابق انهار في حي الكرادة ببغداد، العراق،
© AFP 2022 / Vincenzo Pintoشابة تشارك في احتجاج في روما في 1 أكتوبر 2022، بعد وفاة المرأة الكردية محساء أميني في إيران. توفيت أميني في الحجز في 16 سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الآداب في طهران بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية للمرأة.
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© AFP 2022 / Vincenzo Pinto
شابة تشارك في احتجاج في روما في 1 أكتوبر 2022، بعد وفاة المرأة الكردية محساء أميني في إيران. توفيت أميني في الحجز في 16 سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الآداب في طهران بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية للمرأة.
© AFP 2022 / Fethi Belaidمهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس. 4 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Fethi Belaid
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس. 4 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Aizar Raldesاشتباك الفلاحين الأصليين من مقاطعة أوماسويوس في المرتفعات البوليفية المسمى "بونشوس روجوس" (البونشو الأحمر)، مع شرطة مكافحة الشغب بعد مسيرة من مدينة إل ألتو إلى مقر الحكومة في لاباز، مطالبين الحكومة بالوفاء بالوعود لقطاعهم، في 5 أكتوبر 2022. "البونشو الأحمر" هم حلفاء سياسيون لحزب "الحركة نحو الاشتراكية" الحاكم.
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© AFP 2022 / Aizar Raldes
اشتباك الفلاحين الأصليين من مقاطعة أوماسويوس في المرتفعات البوليفية المسمى "بونشوس روجوس" (البونشو الأحمر)، مع شرطة مكافحة الشغب بعد مسيرة من مدينة إل ألتو إلى مقر الحكومة في لاباز، مطالبين الحكومة بالوفاء بالوعود لقطاعهم، في 5 أكتوبر 2022. "البونشو الأحمر" هم حلفاء سياسيون لحزب "الحركة نحو الاشتراكية" الحاكم.
© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddinيحمل الناس قططهم داخل أكياس حاويات شفافة أثناء مشاركتهم في حملة رعاية الحيوان قبل احتفالات اليوم العالمي للحيوان في 4 أكتوبر، في باندا آتشيه في 2 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddin
يحمل الناس قططهم داخل أكياس حاويات شفافة أثناء مشاركتهم في حملة رعاية الحيوان قبل احتفالات اليوم العالمي للحيوان في 4 أكتوبر، في باندا آتشيه في 2 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Odelyn Josephمتظاهر يحمل قطعة من الخشب تحاكي سلاحًا خلال مظاهرة تطالب باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري، في منطقة بيتيون فيل في بورت أو برنس، هايتي، يوم 3 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Odelyn Joseph
متظاهر يحمل قطعة من الخشب تحاكي سلاحًا خلال مظاهرة تطالب باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري، في منطقة بيتيون فيل في بورت أو برنس، هايتي، يوم 3 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Andy Wongعشاق الكوسبلاي الذين يرتدون زي شخصيات كرتونية ويرتدون أقنعة يلتقطون صورة سيلفي في كرنفال تنكري أقيم في مركز تسوق في بكين، الصين 5 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Andy Wong
عشاق الكوسبلاي الذين يرتدون زي شخصيات كرتونية ويرتدون أقنعة يلتقطون صورة سيلفي في كرنفال تنكري أقيم في مركز تسوق في بكين، الصين 5 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Fida Hussain
فتاة تجلس على سرير أطفال وهي تعبر الشارع الذي غمرته مياه الفيضانات في صحبت پور في منطقة جعفر آباد في مقاطعة بلوشستان، باكستان في 4 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Fida Hussain
فتاة تجلس على سرير أطفال وهي تعبر الشارع الذي غمرته مياه الفيضانات في صحبت پور في منطقة جعفر آباد في مقاطعة بلوشستان، باكستان في 4 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Emrah Gurelامرأة ترقص خلال احتجاج على وفاة الإيرانية مهساء أميني، في اسطنبول، تركيا، 2 أكتوبر 2022. نزل آلاف الإيرانيين إلى الشوارع خلال الأسبوعين الماضيين للاحتجاج على وفاة مهساء أميني، 22 عاما.
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© AP Photo / Emrah Gurel
امرأة ترقص خلال احتجاج على وفاة الإيرانية مهساء أميني، في اسطنبول، تركيا، 2 أكتوبر 2022. نزل آلاف الإيرانيين إلى الشوارع خلال الأسبوعين الماضيين للاحتجاج على وفاة مهساء أميني، 22 عاما.