أحداث الأسبوع في صور

© AFP 2022 / Rodrigo Buendia احتجت مجموعة من النساء أمام مقر الشرطة بعد أن علمن أنه تم العثور على جثة مارنا بيلين برنال مقتولة في مدرسة ضباط الشرطة وأن المشتبه به الرئيسي - زوج بيرنال الملازم أول شرطة كاسيريس - طليق في شمال كيتو، 1 أكتوبر 2022 وفقًا لمكتب المدعي العام، تم تسجيل ما لا يقل عن 573 حالة قتل للإناث بين سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليونًا منذ عام 2014. وفي الأشهر الأولى من عام 2022، كان هناك 206 جريمة قتل للنساء، وفقًا لجيرالدين جويرا من منظمة Aldea غير الحكومية التي تتعقب جرائم قتل النساء في البلاد.