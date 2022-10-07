https://sputnikarabic.ae/20221007/أردوغان-عن-ماكرون-زوجتانا-على-علاقة-جيدة-لكن-أنا-وهو-لسنا-كذلك-1068744512.html
أردوغان عن ماكرون: زوجتانا على علاقة جيدة لكن أنا وهو لسنا كذلك
أردوغان عن ماكرون: زوجتانا على علاقة جيدة لكن أنا وهو لسنا كذلك
ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مازحا، على سؤال حول علاقته بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد لقاء جمعهما أمس الخميس، على هامش الاجتماع الأول للمجتمع... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:59+0000
2022-10-07T14:59+0000
2022-10-07T14:59+0000
رجب طيب أردوغان
إيمانويل ماكرون
أخبار تركيا اليوم
أخبار فرنسا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050603973_0:86:2773:1645_1920x0_80_0_0_cada619ba0988baeec2e2493ee5b830b.jpg
وقال أردوغان للصحفيين "زوجتي وزوجته على علاقة جيدة، لكن أنا وهو لسنا كذلك" وفقا لإذاعة مونت كارلو.وحافظت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون على علاقة ودية مع نظيرتها أمينة أردوغان، على الرغم من التوترات بين زوجيهما.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفاد الوفد المرافق لأمينة أردوغان أن العلاقات "جيدة" بين السيدتين.وسبق أن أعرب الرئيس التركي عن أمله في "أن تتخلص فرنسا في أقرب وقت ممكن" من رئيسها إيمانويل ماكرون، على خلفية توتر شديد بين البلدين حول ملفات كثيرة، لكن ماكرون تمكن من الفوز بولاية رئاسية جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20201024/أردوغان-ماكرون-بحاجة-لعلاج-نفسي-ولا-اعرف-ما-مشكلته-مع-الإسلام-والمسلمين-1046948850.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050603973_0:0:2579:1934_1920x0_80_0_0_2e1e6d3e69f2a04d0d00bbe0835c5c71.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, إيمانويل ماكرون, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , العالم
رجب طيب أردوغان, إيمانويل ماكرون, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , العالم
أردوغان عن ماكرون: زوجتانا على علاقة جيدة لكن أنا وهو لسنا كذلك
تابعنا عبر
ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مازحا، على سؤال حول علاقته بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد لقاء جمعهما أمس الخميس، على هامش الاجتماع الأول للمجتمع السياسي الأوروبي.
وقال أردوغان للصحفيين "زوجتي وزوجته على علاقة جيدة، لكن أنا وهو لسنا كذلك" وفقا لإذاعة مونت كارلو
.
وحافظت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون على علاقة ودية مع نظيرتها أمينة أردوغان، على الرغم من التوترات بين زوجيهما.
24 أكتوبر 2020, 12:04 GMT
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفاد الوفد المرافق لأمينة أردوغان أن العلاقات "جيدة" بين السيدتين.
وسبق أن أعرب الرئيس التركي عن أمله في "أن تتخلص فرنسا في أقرب وقت ممكن" من رئيسها إيمانويل ماكرون، على خلفية توتر شديد بين البلدين حول ملفات كثيرة، لكن ماكرون تمكن من الفوز بولاية رئاسية جديدة.