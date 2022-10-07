https://sputnikarabic.ae/20221007/أردوغان-عن-ماكرون-زوجتانا-على-علاقة-جيدة-لكن-أنا-وهو-لسنا-كذلك-1068744512.html

أردوغان عن ماكرون: زوجتانا على علاقة جيدة لكن أنا وهو لسنا كذلك

أردوغان عن ماكرون: زوجتانا على علاقة جيدة لكن أنا وهو لسنا كذلك

ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مازحا، على سؤال حول علاقته بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد لقاء جمعهما أمس الخميس، على هامش الاجتماع الأول للمجتمع... 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T14:59+0000

2022-10-07T14:59+0000

2022-10-07T14:59+0000

رجب طيب أردوغان

إيمانويل ماكرون

أخبار تركيا اليوم

أخبار فرنسا

العالم

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وقال أردوغان للصحفيين "زوجتي وزوجته على علاقة جيدة، لكن أنا وهو لسنا كذلك" وفقا لإذاعة مونت كارلو.وحافظت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون على علاقة ودية مع نظيرتها أمينة أردوغان، على الرغم من التوترات بين زوجيهما.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفاد الوفد المرافق لأمينة أردوغان أن العلاقات "جيدة" بين السيدتين.وسبق أن أعرب الرئيس التركي عن أمله في "أن تتخلص فرنسا في أقرب وقت ممكن" من رئيسها إيمانويل ماكرون، على خلفية توتر شديد بين البلدين حول ملفات كثيرة، لكن ماكرون تمكن من الفوز بولاية رئاسية جديدة.

https://sputnikarabic.ae/20201024/أردوغان-ماكرون-بحاجة-لعلاج-نفسي-ولا-اعرف-ما-مشكلته-مع-الإسلام-والمسلمين-1046948850.html

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رجب طيب أردوغان, إيمانويل ماكرون, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , العالم