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أردوغان: نعول على لقاء الرئيس الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة
أردوغان: نعول على لقاء الرئيس الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه يعول على مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T11:43+0000
2022-10-07T11:43+0000
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روسيا
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين: "اليوم عيد ميلاد السيد بوتين. أردت أن أهنئه، وهو بدوره شكرنا لوساطتنا (في الأزمة الأوكرانية)".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أجرى في وقت سابق من اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث ناقش الطرفان، العلاقات الثنائية وموضوع أوكرانيا.ونقل مكتب الرئيس التركي، أنه: "تم خلال المباحثات بحث قضايا تطوير العلاقات الروسية التركية، وكذلك الوضع في أوكرانيا".وكان الرئيس التركي قال يوم الأربعاء الماضي إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب منه الدعم فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها أخيرا استفتاء لانضمامها لروسيا، إلا أن أردوغان لم يوضح طريقة هذا الدعم المطلوب.وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "سي إن إن تركيا"، اليوم: "الرئيس الأوكراني يطلب دعمنا ويريد منا إقناع الرئيس الروسي بشأن الاستفتاء في المناطق الأربع".وتابع أردوغان: "أنوي إجراء اتصال هاتفي مع بوتين لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "المسؤولين المعنيين يعملون على تحديد الموعد وهم على اتصال بالكرملين".ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، أعلن أردوغان مرارا، استعداد تركيا لاستضافة لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإيجاد حل للأزمة.كما استضافت تركيا، في 22 من يوليو/تموز الماضي، مراسم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221007/مكتب-الرئيس-التركي-أردوغان-وبوتين-يبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-والعلاقات-الثنائية-1068721614.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

أردوغان: نعول على لقاء الرئيس الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة

11:43 GMT 07.10.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه يعول على مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين: "اليوم عيد ميلاد السيد بوتين. أردت أن أهنئه، وهو بدوره شكرنا لوساطتنا (في الأزمة الأوكرانية)".

وتابع أردوغان: "بالإضافة لذلك، سيكون من الجيد إذا عقدنا لقاء مفصلا خلال 3-4 أيام. إذا استطاع السيد بوتين الحضور إلى المحادثات الآسيوية (رئيس كازاخستان يعقد الأسبوع المقبل قمما لبحث تدابير بناء الثقة في آسيا)، فسنكون قادرين على إجراء محادثات ثنائية، فضلا عن المحادثات حول روسيا وأوكرانيا".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أجرى في وقت سابق من اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث ناقش الطرفان، العلاقات الثنائية وموضوع أوكرانيا.
ونقل مكتب الرئيس التركي، أنه: "تم خلال المباحثات بحث قضايا تطوير العلاقات الروسية التركية، وكذلك الوضع في أوكرانيا".

وأكد الرئيس أردوغان خلال المحادثات أن تركيا مستعدة للمساهمة وبذل كل ما في وسعها لإيجاد حل سلمي للقضية الأوكرانية لصالح الجميع.

لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
الرئيس التركي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الروسي
08:49 GMT
وكان الرئيس التركي قال يوم الأربعاء الماضي إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب منه الدعم فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها أخيرا استفتاء لانضمامها لروسيا، إلا أن أردوغان لم يوضح طريقة هذا الدعم المطلوب.
وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "سي إن إن تركيا"، اليوم: "الرئيس الأوكراني يطلب دعمنا ويريد منا إقناع الرئيس الروسي بشأن الاستفتاء في المناطق الأربع".
وتابع أردوغان: "أنوي إجراء اتصال هاتفي مع بوتين لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "المسؤولين المعنيين يعملون على تحديد الموعد وهم على اتصال بالكرملين".
ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، أعلن أردوغان مرارا، استعداد تركيا لاستضافة لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإيجاد حل للأزمة.
كما استضافت تركيا، في 22 من يوليو/تموز الماضي، مراسم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.
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