https://sputnikarabic.ae/20221007/أردوغان-هناك-دول-كثيرة-مستعدة-لتلبية-احتياجاتنا-من-إف-16-إن-لم-تفعل-واشنطن-1068743625.html
أردوغان: هناك دول كثيرة مستعدة لتلبية احتياجاتنا من "إف 16" إن لم تفعل واشنطن
أردوغان: هناك دول كثيرة مستعدة لتلبية احتياجاتنا من "إف 16" إن لم تفعل واشنطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، إن هناك العديد من الدول على استعداد لتلبية احتياجات بلاده من مقاتلات "إف 16" إن لم تفعل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:18+0000
2022-10-07T14:18+0000
2022-10-07T14:18+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
صفقة "إس-400" التركية
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.وقال الرئيس التركي في رده على الصحفيين: "إن لم تلبِّ الولايات المتحدة حاجتنا من مقاتلات F16 فثمة دول كثيرة مستعدة لذلك".وذّكر أردوغان أن تركيا استطاعت شراء أنظمة "إس-400" الروسية عندما امتنعت واشنطن عن تزويدها بأنظمة "باتريوت".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد في يونيو/حزيران الماضي على ضرورة بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا وتحديث أسطولها من نفس النوع، وذلك بعد تقدم الأخيرة بطلب إلى واسنطن بهذا الخصوص.إلا أن الكونغرس الأمريكي وضع شروطا أمام تركيا لتزويدها بالمقاتلات المذكورة، بما في ذلك ضمانات بعدم استخدام المقاتلات لاقتحام المجال الجوي اليوناني، وهو ما ترفضه أنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20201210/وكالة-أمريكا-تعاقب-تركيا-لشرائها-أنظمة-صاروخية-روسية-1047471788.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, صفقة "إس-400" التركية
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, صفقة "إس-400" التركية
أردوغان: هناك دول كثيرة مستعدة لتلبية احتياجاتنا من "إف 16" إن لم تفعل واشنطن
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قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، إن هناك العديد من الدول على استعداد لتلبية احتياجات بلاده من مقاتلات "إف 16" إن لم تفعل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، على ما نقلت وكالة
الأناضول الرسمية.
وقال الرئيس التركي في رده على الصحفيين: "إن لم تلبِّ الولايات المتحدة حاجتنا من مقاتلات F16 فثمة دول كثيرة مستعدة لذلك".
وذّكر أردوغان أن تركيا استطاعت شراء أنظمة "إس-400
" الروسية عندما امتنعت واشنطن عن تزويدها بأنظمة "باتريوت".
10 ديسمبر 2020, 18:09 GMT
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد في يونيو/حزيران الماضي على ضرورة بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا وتحديث أسطولها من نفس النوع، وذلك بعد تقدم الأخيرة بطلب إلى واسنطن بهذا الخصوص.
إلا أن الكونغرس الأمريكي وضع شروطا أمام تركيا لتزويدها بالمقاتلات المذكورة، بما في ذلك ضمانات بعدم استخدام المقاتلات لاقتحام المجال الجوي اليوناني، وهو ما ترفضه أنقرة
.