https://sputnikarabic.ae/20221007/أردوغان-يلمح-مجددا-للهجوم-على-اليونان-في-منتصف-الليل-قد-نصل-فجأة-1068738300.html
أردوغان يلمح مجددا للهجوم على اليونان: في منتصف الليل قد نصل فجأة
أردوغان يلمح مجددا للهجوم على اليونان: في منتصف الليل قد نصل فجأة
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهديداته ضد اليونان، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعد أول اجتماع للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T12:50+0000
2022-10-07T12:50+0000
2022-10-07T12:50+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
اليونان
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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، مساء الخميس "أيًا كانت الدولة التي تزعجنا، وأيًا كانت الدولة التي تهاجمنا، فسيكون ردنا دائمًا أن نقول: في منتصف الليل قد نصل فجأة".وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات منذ فترة طويلة.وأشار الرئيس التركي إلى أنه لا شيء يستحق المناقشة مع اليونان في الوقت الراهن، متهما أثينا بإرساء سياساتها على "الأكاذيب".وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وجه أردوغان تهديدات مماثلة بشأن مزاعم استهداف الدفاعات الجوية اليونانية للطائرات المقاتلة التركية.وتصاعدت التوترات أيضًا بشأن الاتهامات التركية لليونان بعسكرة الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة.وترفض أثينا تلك الادعاءات، وتؤكد بشكل متكرر حقها في الدفاع عن النفس.
https://sputnikarabic.ae/20220927/أردوغان-الدعم-الذي-تتلقاه-اليونان-من-أمريكا-وأوروبا-لن-ينقذها-1068314203.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, اليونان
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, اليونان
أردوغان يلمح مجددا للهجوم على اليونان: في منتصف الليل قد نصل فجأة
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جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهديداته ضد اليونان، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعد أول اجتماع للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، مساء الخميس "أيًا كانت الدولة التي تزعجنا، وأيًا كانت الدولة التي تهاجمنا، فسيكون ردنا دائمًا أن نقول: في منتصف الليل قد نصل
فجأة".
وردا على سؤال عما إذا كان يقصد شن هجوم على اليونان، قال أردوغان للصحفي: "لقد فهمت الأمر بشكل صحيح، وكان ينبغي أن يلتقطوا (اليونان) هذه الرسالة أيضًا".
وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات منذ فترة طويلة.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه لا شيء يستحق المناقشة مع اليونان في الوقت الراهن، متهما أثينا بإرساء سياساتها على "الأكاذيب".
وقال "إنهم ليسوا في المكان الذي يفترض أن يكونوا فيه. سياستهم برمتها قائمة على الأكاذيب، فهم ليسوا أمناء. ليس لدينا ما نناقشه مع اليونان".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وجه أردوغان تهديدات مماثلة بشأن مزاعم استهداف الدفاعات الجوية اليونانية للطائرات المقاتلة التركية.
وتصاعدت التوترات أيضًا بشأن الاتهامات التركية لليونان بعسكرة الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة.
وترفض أثينا تلك الادعاءات، وتؤكد بشكل متكرر حقها في الدفاع عن النفس.