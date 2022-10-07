https://sputnikarabic.ae/20221007/أردوغان-يلمح-مجددا-للهجوم-على-اليونان-في-منتصف-الليل-قد-نصل-فجأة-1068738300.html

أردوغان يلمح مجددا للهجوم على اليونان: في منتصف الليل قد نصل فجأة

أردوغان يلمح مجددا للهجوم على اليونان: في منتصف الليل قد نصل فجأة

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهديداته ضد اليونان، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعد أول اجتماع للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، مساء الخميس "أيًا كانت الدولة التي تزعجنا، وأيًا كانت الدولة التي تهاجمنا، فسيكون ردنا دائمًا أن نقول: في منتصف الليل قد نصل فجأة".وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات منذ فترة طويلة.وأشار الرئيس التركي إلى أنه لا شيء يستحق المناقشة مع اليونان في الوقت الراهن، متهما أثينا بإرساء سياساتها على "الأكاذيب".وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وجه أردوغان تهديدات مماثلة بشأن مزاعم استهداف الدفاعات الجوية اليونانية للطائرات المقاتلة التركية.وتصاعدت التوترات أيضًا بشأن الاتهامات التركية لليونان بعسكرة الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة.وترفض أثينا تلك الادعاءات، وتؤكد بشكل متكرر حقها في الدفاع عن النفس.

https://sputnikarabic.ae/20220927/أردوغان-الدعم-الذي-تتلقاه-اليونان-من-أمريكا-وأوروبا-لن-ينقذها-1068314203.html

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