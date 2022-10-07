https://sputnikarabic.ae/20221007/أرمينيا-وأذربيجان-يؤكدان-التزامهما--الاعتراف-بالسلامة-الإقليمية-والسيادة-لبعضهما-البعض-1068714500.html
أرمينيا وأذربيجان تؤكدان التزامهما الاعتراف بالسلامة الإقليمية والسيادة لكل منهما
أرمينيا وأذربيجان تؤكدان التزامهما الاعتراف بالسلامة الإقليمية والسيادة لكل منهما
قال المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرميني، يوم الجمعة، إن يريفان وباكو أكدتا من جديد التزامهما بالوثائق التي اعترفتا بموجبها بالسلامة الإقليمية والسيادة لكل... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T04:10+0000
2022-10-07T04:10+0000
2022-10-07T05:21+0000
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يريفان - سبوتنيك. وقال مجلس الوزراء على الموقع الإلكتروني: "أعادت أرمينيا وأذربيجان تأكيد التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وبروتوكولي ألما آتا لعام 1991 [بشأن إنشاء رابطة الدول المستقلة]، اللذين اعترف الجانبان بموجبهما بالسلامة الإقليمية والسيادة لكلا الجانبين".وأضاف البيان: "أكد الجانبان أن هذا سيكون بمثابة أساس للجان ترسيم الحدود وأن الاجتماع القادم للجان سيعقد في بروكسل بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول".ووفقا للبيان، وافقت أرمينيا على تشجيع بعثة مدنية للاتحاد الأوروبي على طول الحدود مع أذربيجان.وستبدأ البعثة عملها في أكتوبر لمدة أقصاها شهرين، وقال البيان إن "الغرض من البعثة سيكون تعزيز الثقة والتعاون بين اللجان من خلال تقاريرها".جاء هذا الإعلان في أعقاب المحادثات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل التي عقدت يوم الخميس في براغ.
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أرمينيا, أذربيجان
أرمينيا وأذربيجان تؤكدان التزامهما الاعتراف بالسلامة الإقليمية والسيادة لكل منهما
04:10 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 05:21 GMT 07.10.2022) تابعنا عبر
قال المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرميني، يوم الجمعة، إن يريفان وباكو أكدتا من جديد التزامهما بالوثائق التي اعترفتا بموجبها بالسلامة الإقليمية والسيادة لكل منهما.
يريفان - سبوتنيك
. وقال مجلس الوزراء على الموقع الإلكتروني: "أعادت أرمينيا وأذربيجان تأكيد التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وبروتوكولي ألما آتا لعام 1991 [بشأن إنشاء رابطة الدول المستقلة]، اللذين اعترف الجانبان بموجبهما بالسلامة الإقليمية والسيادة لكلا الجانبين".
وأضاف البيان: "أكد الجانبان أن هذا سيكون بمثابة أساس للجان ترسيم الحدود وأن الاجتماع القادم للجان سيعقد في بروكسل بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول".
ووفقا للبيان، وافقت أرمينيا على تشجيع بعثة مدنية للاتحاد الأوروبي على طول الحدود مع أذربيجان.
وستبدأ البعثة عملها في أكتوبر لمدة أقصاها شهرين، وقال البيان إن "الغرض من البعثة سيكون تعزيز الثقة والتعاون بين اللجان من خلال تقاريرها".
جاء هذا الإعلان في أعقاب المحادثات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجان
ي إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل التي عقدت يوم الخميس في براغ.