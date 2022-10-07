عربي
بيسكوف: تصريحات زيلينسكي حول "الضربة الوقائية" تؤكد صحة قرار بوتين تنفيذ العملية الخاصة
https://sputnikarabic.ae/20221007/ألمانيا-تعين-امرأة-في-منصب-قيادي-بالقوات-البحرية-لأول-مرة-1068750668.html
ألمانيا تعين امرأة في منصب قيادي بالقوات البحرية لأول مرة
ألمانيا تعين امرأة في منصب قيادي بالقوات البحرية لأول مرة
أعلنت القوات البحرية الألمانية، اليوم الجمعة، تعيين امرأة إلى منصب قيادي وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ البحرية الألمانية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T16:53+0000
2022-10-07T16:53+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104320/69/1043206900_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_26eba7ad547d3cc39ee0ec6f82ee9950.jpg
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن مدرسة التكنولوجيا البحرية في باروف قرب مدينة شترالسوند المطلة على بحر البلطيق، أعلنت تعيين الكابتن كورفيت، فيكتوريا كيتسمان البالغة من العمر 36عاما، قائدة على مجموعة التدريس (C) في المدرسة.وأوضح يانسن أن المجموعة التدريسية (C) هي وحدة تدريب أساسية تضع الأساس لمهن المجندين، مشيدا بعمل المجندين تحت قيادة امرأة كقائد كتيبة عند انضمامهم للمرة الأولى إلى القوات المسلحة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104320/69/1043206900_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_de5cf3d9bc24d31e722e965cbd59a170.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن
أخبار العالم الآن

ألمانيا تعين امرأة في منصب قيادي بالقوات البحرية لأول مرة

16:53 GMT 07.10.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت القوات البحرية الألمانية، اليوم الجمعة، تعيين امرأة إلى منصب قيادي وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ البحرية الألمانية.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن مدرسة التكنولوجيا البحرية في باروف قرب مدينة شترالسوند المطلة على بحر البلطيق، أعلنت تعيين الكابتن كورفيت، فيكتوريا كيتسمان البالغة من العمر 36عاما، قائدة على مجموعة التدريس (C) في المدرسة.

ووصف قائد المدرسة، سفين يانسن،هذا التعيين بالخطوة غير المعتادة، وأضاف قائلا: "أعتقد أنه من الرائع أن تكون لمدرستنا السبق في تعيين أول قائدة بحرية".

وأوضح يانسن أن المجموعة التدريسية (C) هي وحدة تدريب أساسية تضع الأساس لمهن المجندين، مشيدا بعمل المجندين تحت قيادة امرأة كقائد كتيبة عند انضمامهم للمرة الأولى إلى القوات المسلحة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала