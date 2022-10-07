https://sputnikarabic.ae/20221007/ألمانيا-تعين-امرأة-في-منصب-قيادي-بالقوات-البحرية-لأول-مرة-1068750668.html
ألمانيا تعين امرأة في منصب قيادي بالقوات البحرية لأول مرة
ألمانيا تعين امرأة في منصب قيادي بالقوات البحرية لأول مرة
أعلنت القوات البحرية الألمانية، اليوم الجمعة، تعيين امرأة إلى منصب قيادي وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ البحرية الألمانية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T16:53+0000
2022-10-07T16:53+0000
2022-10-07T16:53+0000
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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن مدرسة التكنولوجيا البحرية في باروف قرب مدينة شترالسوند المطلة على بحر البلطيق، أعلنت تعيين الكابتن كورفيت، فيكتوريا كيتسمان البالغة من العمر 36عاما، قائدة على مجموعة التدريس (C) في المدرسة.وأوضح يانسن أن المجموعة التدريسية (C) هي وحدة تدريب أساسية تضع الأساس لمهن المجندين، مشيدا بعمل المجندين تحت قيادة امرأة كقائد كتيبة عند انضمامهم للمرة الأولى إلى القوات المسلحة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
ألمانيا تعين امرأة في منصب قيادي بالقوات البحرية لأول مرة
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أعلنت القوات البحرية الألمانية، اليوم الجمعة، تعيين امرأة إلى منصب قيادي وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ البحرية الألمانية.
وقالت صحيفة
"الشرق الأوسط" إن مدرسة التكنولوجيا البحرية في باروف قرب مدينة شترالسوند المطلة على بحر البلطيق، أعلنت تعيين الكابتن كورفيت، فيكتوريا كيتسمان البالغة من العمر 36عاما، قائدة على مجموعة التدريس (C) في المدرسة.
ووصف قائد المدرسة، سفين يانسن،هذا التعيين بالخطوة غير المعتادة، وأضاف قائلا: "أعتقد أنه من الرائع أن تكون لمدرستنا السبق في تعيين أول قائدة بحرية".
وأوضح يانسن أن المجموعة التدريسية (C) هي وحدة تدريب أساسية تضع الأساس لمهن المجندين، مشيدا بعمل المجندين تحت قيادة امرأة كقائد كتيبة عند انضمامهم للمرة الأولى إلى القوات المسلحة.