https://sputnikarabic.ae/20221007/أمريكا-توافق-على-صفقة-محتملة-لبيع-أسلحة-للكويت-بقيمة-3-مليارات-دولار-1068725776.html
أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع أسلحة للكويت بقيمة 3 مليارات دولار
أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع أسلحة للكويت بقيمة 3 مليارات دولار
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع منظومة صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع جوي متوسط المدى وعتاد مرتبط بهما للكويت، في صفقة تقدر قيمتها بثلاثة... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T10:10+0000
2022-10-07T10:10+0000
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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة تهديدات حالية ومستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد عناصر خبيثة في المنطقة وتحسين التوافق مع أنظمة تشغلها القوات الأمريكية ودول خليجية أخرى".وأشار البنتاغون إلى أن جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع.وفي شهر فبراير/شباط الماضي، وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة لحكومة الكويت لتصميم وإنشاء مجمع لمقر وزارة الدفاع الكويتية وما يتعلق به من عتاد مقابل تكلفة تبلغ مليار دولار.وأبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة يوم الثلاثاء. وقالت وزارة الدفاع إن تنفيذ الصفقة المقترحة سيتطلب إرسال ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية أو متعاقدين أمريكيين إلى الكويت لمدة تصل إلى سبع سنوات من أجل إدارة الإنشاءات والإشراف عليها.
https://sputnikarabic.ae/20220222/أمريكا-توافق-على-صفقة-عسكرية-للكويت-بمليار-دولار-1059023233.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, العالم
أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع أسلحة للكويت بقيمة 3 مليارات دولار
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع منظومة صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع جوي متوسط المدى وعتاد مرتبط بهما للكويت، في صفقة تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت
على مواجهة تهديدات حالية ومستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد عناصر خبيثة في المنطقة وتحسين التوافق مع أنظمة تشغلها القوات الأمريكية ودول خليجية أخرى".
وأشار البنتاغون إلى أن جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية
محتملة لحكومة الكويت لتصميم وإنشاء مجمع لمقر وزارة الدفاع الكويتية وما يتعلق به من عتاد مقابل تكلفة تبلغ مليار دولار.
وأبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة يوم الثلاثاء. وقالت وزارة الدفاع إن تنفيذ الصفقة المقترحة سيتطلب إرسال ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية أو متعاقدين أمريكيين إلى الكويت لمدة تصل إلى سبع سنوات من أجل إدارة الإنشاءات والإشراف عليها.