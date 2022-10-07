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https://sputnikarabic.ae/20221007/أمين-عام-أوبك-قرار-تخفيض-الإنتاج-كان-بإجماع-23-دولة-1068725069.html
أمين عام "أوبك": قرار تخفيض الإنتاج كان بإجماع 23 دولة
أمين عام "أوبك": قرار تخفيض الإنتاج كان بإجماع 23 دولة
صرح الأمين العام لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، اليوم الجمعة، بأن "المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية". 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T10:02+0000
2022-10-07T10:02+0000
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
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وقال الغيض خلال مقابلة مع قناة "العربية"، إن "أوبك تحلل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها".وأضاف أن "أوبك تعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس، ويصب ذلك في مصلحة النمو الاقتصادي العالمي".وأوضح الأمين العام لمنظمة "أوبك"، أن "أوبك وتحالف أوبك+ قررا استباق الأمور، حيث نأخذ من التجارب السابقة ونستفيد منها".وأشار إلى أن "القرار الأخير بتخفيض الإنتاج، كان قرارا مدروسا ومبنيا على مؤشرات وتوقعات واضحة، وكان بالإجماع بين 23 دولة".
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اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

أمين عام "أوبك": قرار تخفيض الإنتاج كان بإجماع 23 دولة

10:02 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATالأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص
الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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صرح الأمين العام لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، اليوم الجمعة، بأن "المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية".
وقال الغيض خلال مقابلة مع قناة "العربية"، إن "أوبك تحلل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها".
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وأضاف أن "أوبك تعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس، ويصب ذلك في مصلحة النمو الاقتصادي العالمي".
وأكد الغيض على القرار الأخير لـ"أوبك" ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى، لافتا إلى أن القرار مبني على أرقام وحقائق ووقائع، من كثير من الجهات العالمية، تشير إلى احتمال كبير بحدوث ركود اقتصادي.
وأوضح الأمين العام لمنظمة "أوبك"، أن "أوبك وتحالف أوبك+ قررا استباق الأمور، حيث نأخذ من التجارب السابقة ونستفيد منها".
وأشار إلى أن "القرار الأخير بتخفيض الإنتاج، كان قرارا مدروسا ومبنيا على مؤشرات وتوقعات واضحة، وكان بالإجماع بين 23 دولة".
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