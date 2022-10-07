https://sputnikarabic.ae/20221007/إعلام-إسبانيا-تقر-مساعدات-مالية-جديدة-للمغرب-من-أجل-إيقاف-الهجرة-غير-الشرعية-1068735635.html
إعلام: إسبانيا تقر مساعدات مالية جديدة للمغرب من أجل إيقاف الهجرة غير الشرعية
إعلام: إسبانيا تقر مساعدات مالية جديدة للمغرب من أجل إيقاف الهجرة غير الشرعية
قالت تقارير إعلامية إن إسبانيا أقرت مساعدات مالية جديدة إلى المغرب من أجل العمل للحد من الهجرة غير الشرعية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T11:54+0000
2022-10-07T11:54+0000
2022-10-07T11:54+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
حكومة إسبانيا
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ووفقا لـ"هسبريس"، فإن الهدف من المساعدات هو "الإسهام في تحمل نفقات عمليات نشر الشغيلة على الحدود، إلى جانب نفقات صيانة المواد المستخدمة من قبل خدمات الشرطة المغربية".ولفتت إلى أنها ستستخدم كذلك "في تطوير إجراءات تعاونية مع إسبانيا في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية المتجهة إلى السواحل والأقاليم الإسبانية".وكان خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، قد عبر عن قلة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنها بلغت خلال الـ7 سنوات الماضية 500 مليون يورو، لافتا إلى أنها لا تكفي لتغطية النفقات البالغة 427 مليون يورو سنويا.طالع أيضا: إسبانيا تقيم سياجا جديدا على حدودها مع المغرب لـ"محاربة الهجرة"
https://sputnikarabic.ae/20220922/بوريطة-علاقات-التعاون-القائمة-بين-المغرب-وإسبانيا-في-تدبير-الهجرة-نموذجية-وغير-مسبوقة-1068094156.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, حكومة إسبانيا
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, حكومة إسبانيا
إعلام: إسبانيا تقر مساعدات مالية جديدة للمغرب من أجل إيقاف الهجرة غير الشرعية
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قالت تقارير إعلامية إن إسبانيا أقرت مساعدات مالية جديدة إلى المغرب من أجل العمل للحد من الهجرة غير الشرعية.
ووفقا
لـ"هسبريس"، فإن الهدف من المساعدات هو "الإسهام في تحمل نفقات عمليات نشر الشغيلة على الحدود، إلى جانب نفقات صيانة المواد المستخدمة من قبل خدمات الشرطة المغربية".
ولفتت إلى أنها ستستخدم كذلك "في تطوير إجراءات تعاونية مع إسبانيا
في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية المتجهة إلى السواحل والأقاليم الإسبانية".
ونقلت "هسبريس" عن الإعلام الإسباني أن هذه المساعدات "يجب تخصيصها لاستثمارها كمصروفات لها علاقة بالدوريات البرية والبحرية والساحلية والمراقبة، بما في ذلك الوقود والزيوت والمواد المضافة الأخرى، والمصروفات المتعلقة بصيانة وإصلاح البنية التحتية والسلع والمواد لمراقبة الحدود؛ فضلا عن دفع الحوافز للأفراد المنتشرين والمفوضين لمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية وآليات عودة المهاجرين".
وكان خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، قد عبر عن قلة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي
للمغرب، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنها بلغت خلال الـ7 سنوات الماضية 500 مليون يورو، لافتا إلى أنها لا تكفي لتغطية النفقات البالغة 427 مليون يورو سنويا.