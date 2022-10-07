https://sputnikarabic.ae/20221007/إعلام-إسرائيل-ستبدأ-عملية-اختبار-ضخ-الغاز-من-حقل-كاريش-رغم-تهديدات-حزب-الله-1068736427.html
إعلام: إسرائيل ستبدأ عملية اختبار ضخ الغاز من حقل "كاريش" رغم تهديدات "حزب الله"
إعلام: إسرائيل ستبدأ عملية اختبار ضخ الغاز من حقل "كاريش" رغم تهديدات "حزب الله"
أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية ستبدأ بعملية اختبار ضخ الغاز من حقل "كاريش"، في الأيام القليلة المقبلة، وربما يوم الأحد... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T12:06+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
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القدس - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أنه "في المنظومة الأمنية يستعدون لاحتمال اندلاع مواجهة محدودة مع "حزب الله"، رغم التقديرات بأن احتمالية وقوعها ليست عالية".وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، أن "الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة ستبدأ أولًا بعملية اختبار لأنابيب الغاز الواصلة بين المنصة والمنظومة البرية، حيث سيتم فيها ضخ الغاز من البر إلى المنصة".وأوضحت إسرائيل، أن استخراج الغاز من حقل "كاريش" سيبدأ فور استكمال الإجراءات اللوجستية والتقنية اللازمة وبمعزل عن تهديدات "حزب الله" باستهداف المنصة، إذا ما بدأ العمل فيها قبل التوقيع على ترسيم الحدود المائية.وأجرى الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، مناورة عسكرية في الجو والبحر، حاكت الدفاع عن منصة "كاريش" والتصدي لهجوم محتمل بواسطة طائرات مسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220919/لابيد-إسرائيل-ستبدأ-استخراج-الغاز-من-كاريش-ولا-علاقة-لذلك-بترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1067966770.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
إعلام: إسرائيل ستبدأ عملية اختبار ضخ الغاز من حقل "كاريش" رغم تهديدات "حزب الله"
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أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية ستبدأ بعملية اختبار ضخ الغاز من حقل "كاريش"، في الأيام القليلة المقبلة، وربما يوم الأحد المقبل.
القدس - سبوتنيك
. وذكرت الصحيفة أنه "في المنظومة الأمنية يستعدون لاحتمال اندلاع مواجهة محدودة مع "حزب الله"، رغم التقديرات بأن احتمالية وقوعها ليست عالية".
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، أن "الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة ستبدأ أولًا بعملية اختبار لأنابيب الغاز الواصلة بين المنصة والمنظومة البرية، حيث سيتم فيها ضخ الغاز من البر إلى المنصة".
وأوضحت إسرائيل، أن استخراج الغاز من حقل "كاريش" سيبدأ فور استكمال الإجراءات اللوجستية والتقنية اللازمة وبمعزل عن تهديدات "حزب الله" باستهداف المنصة، إذا ما بدأ العمل فيها قبل التوقيع على ترسيم الحدود المائية.
وأجرى الجيش الإسرائيلي
الأسبوع الماضي، مناورة عسكرية في الجو والبحر، حاكت الدفاع عن منصة "كاريش" والتصدي لهجوم محتمل بواسطة طائرات مسيرة.