عربي
https://sputnikarabic.ae/20221007/إعلام-وقفة-احتجاجية-أمام-السفارة-الإيرانية-لدى-بغداد-تنديدا-بقصف-الأراضي-العراقية-1068718494.html
إعلام: وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية لدى بغداد تنديدا بقصف الأراضي العراقية
إعلام: وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية لدى بغداد تنديدا بقصف الأراضي العراقية
نظَّم عدد من المتظاهرين العراقيين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد، وذلك وسط تشديد أمني كبير. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T07:40+0000
2022-10-07T07:40+0000
العراق
إيران
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068538310_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_ba3457da7f1af557fcbe442538880fbe.jpg
وذكرت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، أن حزب "الأمة العراقية" قد نظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية لدى بغداد تنديدا بالقصف الإيراني على العراق.وأكد القناة على موقعها الإلكتروني أن الحزب العراقي قد سلم السفارة الإيرانية مذكرة احتجاج، داعيا إلى وقفة احتجاجية كبرى، خاصة وأن الاحتجاج نُظم بموافقات معقدة.ويشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية قد استدعت السفير الإيراني لدى بغداد، وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تتعلق بالقصف على أراضي إقليم كردستان.وطالبت الوزارة، حسب بيان لها، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وبطائرات مسيرة.وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، استأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، قصف "مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة سيدكان ومرتفعات هلكورود وبربزين في إقليم كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6".وأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، أن إقليم كردستان العراق، توجد فيه جماعات "انفصالية وإرهابية" تهدد أمن إيران، في أعقاب القصف المستمر على الإقليم، لافتة إلى الالتزام الكامل بأمن ووحدة العراق.وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.
https://sputnikarabic.ae/20221003/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-40-هدفا-تابعا-لإسرائيل-في-شمال-العراق-1068577578.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068538310_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_da5aa8f4d607fe44f1286d8cebd3b114.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, إيران, العالم العربي
العراق, إيران, العالم العربي

إعلام: وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية لدى بغداد تنديدا بقصف الأراضي العراقية

07:40 GMT 07.10.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanأفراد الطوارئ والإنقاذ العراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى من 4 طوابق انهار في حي الكرادة ببغداد، العراق،
أفراد الطوارئ والإنقاذ العراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى من 4 طوابق انهار في حي الكرادة ببغداد، العراق، - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبرTelegram
نظَّم عدد من المتظاهرين العراقيين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد، وذلك وسط تشديد أمني كبير.
وذكرت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، أن حزب "الأمة العراقية" قد نظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية لدى بغداد تنديدا بالقصف الإيراني على العراق.
وأكد القناة على موقعها الإلكتروني أن الحزب العراقي قد سلم السفارة الإيرانية مذكرة احتجاج، داعيا إلى وقفة احتجاجية كبرى، خاصة وأن الاحتجاج نُظم بموافقات معقدة.
صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 40 هدفا تابعا لإسرائيل في شمال العراق
3 أكتوبر, 18:32 GMT
ويشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية قد استدعت السفير الإيراني لدى بغداد، وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تتعلق بالقصف على أراضي إقليم كردستان.
وطالبت الوزارة، حسب بيان لها، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وبطائرات مسيرة.
وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، استأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، قصف "مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة سيدكان ومرتفعات هلكورود وبربزين في إقليم كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6".
وأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، أن إقليم كردستان العراق، توجد فيه جماعات "انفصالية وإرهابية" تهدد أمن إيران، في أعقاب القصف المستمر على الإقليم، لافتة إلى الالتزام الكامل بأمن ووحدة العراق.
وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала