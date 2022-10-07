https://sputnikarabic.ae/20221007/إعلام-وقفة-احتجاجية-أمام-السفارة-الإيرانية-لدى-بغداد-تنديدا-بقصف-الأراضي-العراقية-1068718494.html

إعلام: وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية لدى بغداد تنديدا بقصف الأراضي العراقية

إعلام: وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية لدى بغداد تنديدا بقصف الأراضي العراقية

نظَّم عدد من المتظاهرين العراقيين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد، وذلك وسط تشديد أمني كبير. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T07:40+0000

2022-10-07T07:40+0000

2022-10-07T07:40+0000

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العالم العربي

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وذكرت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، أن حزب "الأمة العراقية" قد نظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية لدى بغداد تنديدا بالقصف الإيراني على العراق.وأكد القناة على موقعها الإلكتروني أن الحزب العراقي قد سلم السفارة الإيرانية مذكرة احتجاج، داعيا إلى وقفة احتجاجية كبرى، خاصة وأن الاحتجاج نُظم بموافقات معقدة.ويشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية قد استدعت السفير الإيراني لدى بغداد، وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تتعلق بالقصف على أراضي إقليم كردستان.وطالبت الوزارة، حسب بيان لها، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وبطائرات مسيرة.وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، استأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، قصف "مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة سيدكان ومرتفعات هلكورود وبربزين في إقليم كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6".وأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، أن إقليم كردستان العراق، توجد فيه جماعات "انفصالية وإرهابية" تهدد أمن إيران، في أعقاب القصف المستمر على الإقليم، لافتة إلى الالتزام الكامل بأمن ووحدة العراق.وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.

https://sputnikarabic.ae/20221003/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-40-هدفا-تابعا-لإسرائيل-في-شمال-العراق-1068577578.html

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