https://sputnikarabic.ae/20221007/إقامة-حفل-ختامي-للتدريبات-العسكرية-لدول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-كازاخستان-1068738689.html
إقامة حفل ختامي للتدريبات العسكرية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
إقامة حفل ختامي للتدريبات العسكرية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
أقيم الحفل الختامي لتدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الجمعة، في كازاخستان، بحسب ما أعلنه المركز الصحفي المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T13:04+0000
2022-10-07T13:04+0000
2022-10-07T13:04+0000
العالم
كازاخستان
الأمن الجماعي
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وجاء في البيان "في إطار التدريبات العسكرية، "البحث" و"أشلون" تم الانتهاء من مهام تحسين تماسك هيئات القيادة والسيطرة والاستعداد القتالي والتوافق التشغيلي، وأظهر جميع المشاركين دون استثناء نتائج جيدة.وأضاف البيان "أتاحت التدريبات تحسين المهارات العملية لقيادة قوات الرد السريع الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في التخطيط، وضمان استقرار واستمرارية القيادة والسيطرة، ومستوى التدريب الميداني وتماسك الإجراءات".وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التدريبات أكثر من 6.5 ألف شخص ، وأكثر من 850 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة ، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار.وحضر الحفل رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي العقيد أناتولي سيدوروف، ونائب الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي طاهر خير اللهيف، والنائب الأول لوزير الدفاعـ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية اللواء فيكتور جوليفيتش، بالإضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي العسكري.يذكر أنه من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، تجري تدريبات القيادة والأركان "التعاون - 2022" مع قوات الاستجابة السريعة الجماعية التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي"، وتدريبات خاصة "البحث-2022" مع قوات ووسائل الاستطلاع و "أشيلون -2022" مع الوحدات اللوجستية. على أراضي كازاخستان (القوات الجماعية) التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي". وشهدت جنوب كازاخستان في 3 أكتوبر الجاري، مراسم انطلاق "الجزء النشط" لتدريب قتالي مشترك لقوات الرد السريع التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
https://sputnikarabic.ae/20221004/قيرغيزيا-تؤكد-استعدادها-للمساهمة-بنشاط-في-تعزيز-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1068605761.html
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العالم, كازاخستان, الأمن الجماعي
العالم, كازاخستان, الأمن الجماعي
إقامة حفل ختامي للتدريبات العسكرية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
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أقيم الحفل الختامي لتدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الجمعة، في كازاخستان، بحسب ما أعلنه المركز الصحفي المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وجاء في البيان "في إطار التدريبات العسكرية
، "البحث" و"أشلون" تم الانتهاء من مهام تحسين تماسك هيئات القيادة والسيطرة والاستعداد القتالي والتوافق التشغيلي، وأظهر جميع المشاركين دون استثناء نتائج جيدة.
وأضاف البيان "أتاحت التدريبات تحسين المهارات العملية لقيادة قوات الرد السريع الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في التخطيط، وضمان استقرار واستمرارية القيادة والسيطرة، ومستوى التدريب الميداني وتماسك الإجراءات".
وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التدريبات أكثر من 6.5 ألف شخص ، وأكثر من 850 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة ، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار.
وحضر الحفل رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
العقيد أناتولي سيدوروف، ونائب الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي طاهر خير اللهيف، والنائب الأول لوزير الدفاعـ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية اللواء فيكتور جوليفيتش، بالإضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي العسكري.
يذكر أنه من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، تجري تدريبات القيادة والأركان "التعاون - 2022" مع قوات الاستجابة السريعة الجماعية التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي"، وتدريبات خاصة "البحث-2022" مع قوات ووسائل الاستطلاع و "أشيلون -2022" مع الوحدات اللوجستية. على أراضي كازاخستان (القوات الجماعية) التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي".
وشهدت جنوب كازاخستان في 3 أكتوبر الجاري، مراسم انطلاق "الجزء النشط" لتدريب قتالي مشترك لقوات الرد السريع التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.