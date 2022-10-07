https://sputnikarabic.ae/20221007/إيطاليا-تقصر-موسم-التدفئة-بمقدار-15-يوما-1068724013.html
إيطاليا تقصر موسم التدفئة بمقدار 15 يوما
إيطاليا تقصر موسم التدفئة بمقدار 15 يوما
وقع وزير البيئة الإيطالي، روبرتو سينجولاني، مرسوما لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي في فصل الشتاء، والذي بموجبه سيتم تقليص موسم التدفئة 2022-2023 بمقدار 15 يوما،... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T09:38+0000
2022-10-07T09:38+0000
2022-10-07T09:39+0000
إيطاليا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1068723844_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5c7da470c46f944be9cc3c3fa42b8ff3.jpg
وفقا لهذه الوثيقة، يتم تقسيم أراضي الدولة بأكملها إلى ست مناطق جغرافية، لكل منها فترة تدفئة خاصة بها. وعلى سبيل المثال، في روما، المخصصة للمنطقة "D"، سيتم تأمين التدفئة لمدة 11 ساعة في اليوم من 8 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7 أبريل/ نيسان. ويتم توفير أقصر فترة تدفئة للمنطقة "A"، والتي تشمل جزيرة لامبيدوزا والمناطق الجنوبية من صقلية، ولكن في المنطقة الشمالية "F" لن تكون هناك قيود على الإطلاق.وفقا للوكالة الوطنية الإيطالية للتكنولوجيا الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة (Enea)، فإن تنفيذ هذه الإجراءات من شأنه أن يوفر 2.7 مليار متر مكعب من الغاز.بلغ حجم استهلاك الغاز في إيطاليا عام 2021، بحسب مشغل شبكة نقل الغاز "سنام"، 76 مليار متر مكعب، بزيادة تقارب 8% مقارنة بعام 2020.وقال كلاوديو ديسكالزي، رئيس مجموعة "إيني" الإيطالية الرائدة في مجال النفط والغاز، يوم الخميس إن إيطاليا في وضع جيد يمكنها من تجاوز الشتاء المقبل مع امتلاء منشآت تخزين الغاز الوطنية واستبدال الغاز الروسي إلى حد كبير. في الوقت نفسه، أشار لـ"مشكلات فنية" مع الدول الموردة، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد شتاء أكثر برودة مع درجات حرارة أقل من المتوسط المسجل خلال السنوات الأربع الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20221004/حانت-ساعة-الحساب-إيطاليا-تتهم-الاتحاد-الأوروبي-بارتكاب-أخطاء-مع-روسيا-1068586450.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1068723844_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9d5ca11668e568d6dbbfa8160ae886c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, مجتمع
إيطاليا تقصر موسم التدفئة بمقدار 15 يوما
09:38 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 09:39 GMT 07.10.2022) تابعنا عبر
وقع وزير البيئة الإيطالي، روبرتو سينجولاني، مرسوما لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي في فصل الشتاء، والذي بموجبه سيتم تقليص موسم التدفئة 2022-2023 بمقدار 15 يوما، وسيتم تخفيض درجة حرارة الهواء في المباني السكنية بدرجة واحدة.
وفقا لهذه الوثيقة، يتم تقسيم أراضي الدولة بأكملها إلى ست مناطق جغرافية، لكل منها فترة تدفئة خاصة بها. وعلى سبيل المثال، في روما، المخصصة للمنطقة "D"، سيتم تأمين التدفئة لمدة 11 ساعة في اليوم من 8 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7 أبريل/ نيسان. ويتم توفير أقصر فترة تدفئة للمنطقة "A"، والتي تشمل جزيرة لامبيدوزا والمناطق الجنوبية من صقلية، ولكن في المنطقة الشمالية "F" لن تكون هناك قيود على الإطلاق.
ويستثنى من هذه القواعد المؤسسات الطبية ودور الحضانة ورياض الأطفال وحمامات السباحة والساونا وكذلك لجميع المباني المجهزة بأنظمة التدفئة التي تعمل بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح المرسوم لسلطات البلدية بتشغيل التدفئة خلال الفترات غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة، في حالة "الظروف المناخية الصعبة بشكل خاص".
وفقا للوكالة الوطنية الإيطالية للتكنولوجيا الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة (Enea)، فإن تنفيذ هذه الإجراءات من شأنه أن يوفر 2.7 مليار متر مكعب من الغاز.
بلغ حجم استهلاك الغاز في إيطاليا عام 2021، بحسب مشغل شبكة نقل الغاز "سنام"، 76 مليار متر مكعب، بزيادة تقارب 8% مقارنة بعام 2020.
وقال كلاوديو ديسكالزي، رئيس مجموعة "إيني" الإيطالية الرائدة في مجال النفط والغاز، يوم الخميس إن إيطاليا في وضع جيد يمكنها من تجاوز الشتاء المقبل مع امتلاء منشآت تخزين الغاز الوطنية واستبدال الغاز الروسي إلى حد كبير. في الوقت نفسه، أشار لـ"مشكلات فنية" مع الدول الموردة، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد شتاء أكثر برودة مع درجات حرارة أقل من المتوسط المسجل خلال السنوات الأربع الماضية.