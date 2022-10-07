https://sputnikarabic.ae/20221007/اختبار-سفينة-الصواريخ-غراد-المسلحة-بـ-كاليبر-في-بحر-البلطيق-1068746728.html
اختبار سفينة الصواريخ "غراد" المسلحة بـ "كاليبر" في بحر البلطيق
اختبار سفينة الصواريخ "غراد" المسلحة بـ "كاليبر" في بحر البلطيق
أعلن أسطول بحر البلطيق الحربي الروسي، اليوم الجمعة، أنه يجري اختبار سفينة الصواريخ الصغيرة الجديدة "غراد" مشروع 21631 "بويان-إم"، التي تحمل صواريخ كروز... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T15:53+0000
2022-10-07T15:53+0000
2022-10-07T15:53+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للأسطول: "أحدث سفينة صاروخية صغيرة "غراد" مشروع 21631 "بويان-إم"، الحاملة لصواريخ كروز "كاليبر" و"أونيكس"، والتي تم بناؤها في مصنع بناء السفن "زيلينودولسكي، الذي يحمل اسم أ. إم . غوركي" لأسطول البلطيق، تخضع [ السفينة] لبرنامج اختبار في السلاسل البحرية لأسطول البلطيق".وتخضع السفينة حاليا، لاختبارات المصنع البحرية، ويتحقق الطاقم، جنبا إلى جنب مع ممثلي الصناعة، من قابلية تشغيل أنظمة وآليات السفينة في البحر.يذكر أن سفن هذا المشروع مجهزة بأحدث أسلحة الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، نظام الصواريخ العالمي "كاليبر-أن كا" المصمم لتدمير الأهداف البحرية والساحلية. الغرض من سفن مشروع "بويان-أم" هو حراسة المنطقة الاقتصادية للدولة وحمايتها.وأعلن المدير العام لمجموعة شركات "أك بارس" القابضة متعدد الأغراض الروسية، رينات ميستاخوف، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات البحرية ستتسلم آخر ثلاث سفن من طراز "بويان-أم" من سلسلة من 12 سفينة في 2021 و2022 و2023.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اختبار سفينة الصواريخ "غراد" المسلحة بـ "كاليبر" في بحر البلطيق
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أعلن أسطول بحر البلطيق الحربي الروسي، اليوم الجمعة، أنه يجري اختبار سفينة الصواريخ الصغيرة الجديدة "غراد" مشروع 21631 "بويان-إم"، التي تحمل صواريخ كروز "كاليبر" و"أونيكس"، في الميادين البحرية للأسطول.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للأسطول: "أحدث سفينة صاروخية صغيرة "غراد" مشروع 21631 "بويان-إم"، الحاملة لصواريخ كروز "كاليبر" و"أونيكس"، والتي تم بناؤها في مصنع بناء السفن "زيلينودولسكي، الذي يحمل اسم أ. إم . غوركي" لأسطول البلطيق، تخضع [ السفينة] لبرنامج اختبار في السلاسل البحرية لأسطول البلطيق".
وتخضع السفينة حاليا، لاختبارات المصنع البحرية، ويتحقق الطاقم، جنبا إلى جنب مع ممثلي الصناعة، من قابلية تشغيل أنظمة وآليات السفينة في البحر.
وأضاف البيان: "على وجه الخصوص، يتم فحص تشغيل محطة الطاقة، ومعدات التوجيه، والآليات المساعدة، ومعدات الاتصالات والملاحة، وجهاز التثبيت، وبعد ذلك، سيتم إجراء اختبارات السرعة والقدرة على المناورة والاهتزاز للسفينة، وفي المراحل الأخيرة، سيجري تنفيذ اختبار مجموعة إطلاق النار على أهداف بحرية وجوية".
يذكر أن سفن هذا المشروع مجهزة بأحدث أسلحة الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، نظام الصواريخ العالمي "كاليبر-أن كا"
المصمم لتدمير الأهداف البحرية والساحلية. الغرض من سفن مشروع "بويان-أم" هو حراسة المنطقة الاقتصادية للدولة وحمايتها.
وأعلن المدير العام لمجموعة شركات "أك بارس" القابضة متعدد الأغراض الروسية، رينات ميستاخوف، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات البحرية ستتسلم آخر ثلاث سفن من طراز "بويان-أم" من سلسلة من 12 سفينة في 2021 و2022 و2023.