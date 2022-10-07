https://sputnikarabic.ae/20221007/استطلاع-تزايد-فرص-نتنياهو-في-تشكيل-الحكومة-الإسرائيلية-المقبلة-1068724740.html
استطلاع: تزايد فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
استطلاع: تزايد فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
أظهر استطلاع إسرائيلي أنه بإمكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T10:01+0000
2022-10-07T10:01+0000
2022-10-07T10:01+0000
العالم العربي
إسرائيل
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن استطلاع رأي قد بيَّن أن بإماكن نتنياهو، زعيم المعارضة، تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر، حيث حصلت كتلته اليمينية على 61 مقعدا في حال أجريت انتخابات البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في الوقت الحالي.ومن المقرر أن تجري انتخابات الكنيست في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث أظهر الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة العبرية أنه منذ شهر يوليو/تموز الماضي، لأول مرة تحصد الكتلة اليمينية بزعامة نتنياهو على 61 مقعدا وهو ما يمكنه من تشكيل حكومة جديدة في تل أبيب.وأكد الاستطلاع أن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو سيحصل على 32 مقعدا، مقابل 23 لحزب "يوجد مستقبل" بقيادة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، فيما حصل تحالف "الصهيونية الدينية" على 14 مقعدا، بزعامة إيتمار بن غفير، وجاء بعدهم حزب "المعسكر الوطني" بزعامة بيني غانتس بـ 12 مقعدا فقط.ومن خلال نتائج الاستطلاع الأخير للصحيفة العبرية، يمكن لـ"بيبي" تشكيل حكومة يمينية بـ 61 مقعدا، رغم أن كل الاستطلاعات التي أجريت في الفترة الأخيرة كانت تشير إلى تراجع شعبيته.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو
العالم العربي, إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو
استطلاع: تزايد فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
تابعنا عبر
أظهر استطلاع إسرائيلي أنه بإمكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن استطلاع رأي قد بيَّن أن بإماكن نتنياهو، زعيم المعارضة، تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر، حيث حصلت كتلته اليمينية على 61 مقعدا في حال أجريت انتخابات البرلمان الإسرائيلي
"الكنيست" في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن تجري انتخابات الكنيست في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث أظهر الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة العبرية أنه منذ شهر يوليو/تموز الماضي، لأول مرة تحصد الكتلة اليمينية بزعامة نتنياهو على 61 مقعدا وهو ما يمكنه من تشكيل حكومة جديدة في تل أبيب.
وأكد الاستطلاع أن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو
سيحصل على 32 مقعدا، مقابل 23 لحزب "يوجد مستقبل" بقيادة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، فيما حصل تحالف "الصهيونية الدينية" على 14 مقعدا، بزعامة إيتمار بن غفير، وجاء بعدهم حزب "المعسكر الوطني" بزعامة بيني غانتس بـ 12 مقعدا فقط.
ومن خلال نتائج الاستطلاع الأخير للصحيفة العبرية، يمكن لـ"بيبي" تشكيل حكومة يمينية بـ 61 مقعدا، رغم أن كل الاستطلاعات التي أجريت في الفترة الأخيرة كانت تشير إلى تراجع شعبيته.