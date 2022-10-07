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استولى على محركات طائرات.. السجن 12 عاما بحق مدير عام سابق للخطوط التونسية
استولى على محركات طائرات.. السجن 12 عاما بحق مدير عام سابق للخطوط التونسية
قضت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، بالسجن 12 عاما بحق مدير عام سابق لشركة الخطوط التونسية الفنية، بعد إدانته بالاستيلاء على محركات طائرات وبيعها لشركات أجنبية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T15:51+0000
2022-10-07T15:51+0000
أخبار تونس اليوم
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كما قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتغريم المتهم ذاته 19 مليون دينار (5.80 ملايين دولار)، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.وأصدرت المحكمة، حكما بالسجن 15 عاما وغرامة 11 مليون دينار (3.36 ملايين دولار)، بحق المسؤول عن صيانة الطائرات بالشركة المذكورة.وأدين المدير العام ومسؤول صيانة الطائرات بالخطوط التونسية "بالاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار تابعة لطائرات تقوم الشركة بإصلاحها، وذلك لفائدة شركات أجنبية مما تسبب في خسائر مالية بعشرات ملايين الدنانير وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية"، بحسب المصدر ذاته.وكانت التحقيقات في القضية قد بدأت أواخر 2019، مع العديد من مسؤولي الشركة الإداريين والفنيين، وتم اللجوء إلى اختبارات فنية لتحديد حجم خسائر الشركة.
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

استولى على محركات طائرات.. السجن 12 عاما بحق مدير عام سابق للخطوط التونسية

15:51 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالخطوط الجوية التونسية
الخطوط الجوية التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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قضت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، بالسجن 12 عاما بحق مدير عام سابق لشركة الخطوط التونسية الفنية، بعد إدانته بالاستيلاء على محركات طائرات وبيعها لشركات أجنبية.
كما قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتغريم المتهم ذاته 19 مليون دينار (5.80 ملايين دولار)، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.
وأصدرت المحكمة، حكما بالسجن 15 عاما وغرامة 11 مليون دينار (3.36 ملايين دولار)، بحق المسؤول عن صيانة الطائرات بالشركة المذكورة.
وأدين المدير العام ومسؤول صيانة الطائرات بالخطوط التونسية "بالاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار تابعة لطائرات تقوم الشركة بإصلاحها، وذلك لفائدة شركات أجنبية مما تسبب في خسائر مالية بعشرات ملايين الدنانير وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية"، بحسب المصدر ذاته.
وكانت التحقيقات في القضية قد بدأت أواخر 2019، مع العديد من مسؤولي الشركة الإداريين والفنيين، وتم اللجوء إلى اختبارات فنية لتحديد حجم خسائر الشركة.
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