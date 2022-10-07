https://sputnikarabic.ae/20221007/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-خلية-إرهابية-تابعة-لتنظيم-داعش-في-ستافروبول-1068719952.html

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في ستافروبول

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في ستافروبول

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عناصر من خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) بتهمة الإعداد لعملية إرهابية، وتم ضبط مكونات العبوات... 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T08:25+0000

2022-10-07T08:25+0000

2022-10-07T08:25+0000

روسيا

الأمن الفدرالي الروسي

تنظيم داعش الإرهابي

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وقال خدمة الجهار في بيان: "في ستافروبول تم اعتقال أعضاء خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" بتهمة التحضير لهجوم إرهابي، وتمت مصادرة مكونات العبوات، وتم الحصول على اعترافات".وتابع البيان: "نتيجة لمجموعة من الأنشطة العملياتية والبحثية في إقليم ستافروبول، وقمع أنشطة خلية تآمرية من أنصار المنظمة الإرهابية الدولية "داعش" (المحظورة في روسيا ودول أخرى)".وبحسب الأجهزة الأمنية، فإن الروس الذين كانوا ضمن الخلية خططوا لهجوم إرهابي على إحدى منشآت البنية التحتية للنقل في المنطقة بتوجيه من مبعوثين أجانب، وخلال الإعداد تم احتجازهم في ستافروبول، وخلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المشتبه بهم، تم ضبط المكونات التي تم شراؤها من قبلهم لتصنيع العبوات الناسفة ووسائل الاتصالات السرية".وتم فتح قضية بموجب المادة الخاصة بالتحضير لهجوم إرهابي، واعترف المتهمون في القضية، تتواصل أنشطة البحث العملياتي وإجراءات التحقيق.وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.

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روسيا, الأمن الفدرالي الروسي, تنظيم داعش الإرهابي