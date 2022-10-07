https://sputnikarabic.ae/20221007/الأمن-اللبناني-يحذر-المواطنين-من-الطرق-الملتوية-للحصول-على-جواز-سفر-1068735366.html
الأمن اللبناني يحذر المواطنين من الطرق الملتوية للحصول على جواز سفر
الأمن اللبناني يحذر المواطنين من الطرق الملتوية للحصول على جواز سفر
حذر الأمن العام اللبناني المواطنين من عواقب اللجوء إلى ما وصفه بالـ "طرق الملتوية ودفع الرشاوى بهدف الحصول على جواز سفر". 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T11:50+0000
2022-10-07T11:50+0000
2022-10-07T11:50+0000
لبنان
العالم العربي
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ونقل موقع "ليبانون فايلز" عن جهاز الأمن تحذيره للبنانيين من الوقوع "تحت طائلة الاستدعاء وسحب الجواز وإلغائه حال اللجوء إلى طرق ملتوية ودفع الرشاوى بهدف الحصول على جواز سفر".وفي وقت سابق، ردت الرئاسة اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء على تقرير صحفي تحدث عن عزم لبنان بيع آلاف جوازات السفر مقابل مبالغ مالية.من جانبها، نشرت رئاسة مجلس الوزراء ردا مماثلا على "تويتر"، قائلة: "يتم تداول أخبار صحفية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد"، وتابعت: "الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق. فاقتضى التوضيح".جاء ذلك بعدما تناقلت مواقع التواصل في لبنان عن الصحيفة الفرنسية، خبرا يتحدث عن مرسوم تجنيس مزعوم قيد الإعداد لبيع آلاف جوازات السفر اللبنانية مقابل مبالغ مالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
الأمن اللبناني يحذر المواطنين من الطرق الملتوية للحصول على جواز سفر
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حذر الأمن العام اللبناني المواطنين من عواقب اللجوء إلى ما وصفه بالـ "طرق الملتوية ودفع الرشاوى بهدف الحصول على جواز سفر".
ونقل موقع
"ليبانون فايلز" عن جهاز الأمن تحذيره للبنانيين من الوقوع "تحت طائلة الاستدعاء وسحب الجواز وإلغائه حال اللجوء إلى طرق ملتوية ودفع الرشاوى بهدف الحصول على جواز سفر".
وفي وقت سابق، ردت الرئاسة اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء على تقرير صحفي تحدث عن عزم لبنان بيع آلاف جوازات السفر
مقابل مبالغ مالية.
وقالت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها على موقع "تويتر": "ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا أساس له من الصحة".
من جانبها، نشرت رئاسة مجلس الوزراء ردا مماثلا على "تويتر"، قائلة: "يتم تداول أخبار صحفية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد"، وتابعت: "الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق. فاقتضى التوضيح".
جاء ذلك بعدما تناقلت مواقع التواصل في لبنان عن الصحيفة الفرنسية، خبرا يتحدث عن مرسوم تجنيس مزعوم قيد الإعداد لبيع آلاف جوازات السفر اللبنانية مقابل مبالغ مالية.