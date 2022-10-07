https://sputnikarabic.ae/20221007/الإمارات-تتيح-تأشيرة-استكشاف-تصل-إلى-120-يوما-دون-ضامن-أو-مستضيف-من-الدولة-1068724940.html

الإمارات تتيح تأشيرة "استكشاف" تصل إلى 120 يوما دون ضامن أو مستضيف من الدولة

الإمارات تتيح تأشيرة "استكشاف" تصل إلى 120 يوما دون ضامن أو مستضيف من الدولة

أتاحت السلطات الإماراتية حصول الأجانب على تأشيرة "استكشاف" دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف من الدولة. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T09:59+0000

2022-10-07T09:59+0000

2022-10-07T09:59+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، فقد أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر بوابتها الإلكترونية، حصول الأجانب على تأشيرة لاستكشاف فرص تأسيس الأعمال دون ضامن أو مستضيف في الدولة.وتتضمن تعليمات تلك التأشيرة، اشتمالها على 3 مدد، حيث يمكن أن توفر "المكوث داخل الدولة لمدد 60 و90 و120 يوماً"، ويمكن للمتقدم إليها الحصول عليها بعد اكتمال متطلباتها في غضون 48 ساعة، حيث تصل إليه من خلال بريده الإلكتروني.وعن رسوم تلك التأشيرة لفت الموقع إلى أنها 500 درهم، إضافة إلى الضمان البنكي 25 درهما، ورسوم الخدمات الإلكترونية 50 درهما، و120 درهما كرسم للتأمين الصحي.طالع أيضا: الإمارات تعلن الاستغناء رسميا عن نظام الكفيل كليا مع بدء تطبيق التأشيرات الجديدة الشهر المقبل

https://sputnikarabic.ae/20220930/الإمارات-تعلن-تطبيق-نظام-جديد-للتأشيرات-1068436732.html

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