https://sputnikarabic.ae/20221007/الإمارات-تتيح-تأشيرة-استكشاف-تصل-إلى-120-يوما-دون-ضامن-أو-مستضيف-من-الدولة-1068724940.html
الإمارات تتيح تأشيرة "استكشاف" تصل إلى 120 يوما دون ضامن أو مستضيف من الدولة
الإمارات تتيح تأشيرة "استكشاف" تصل إلى 120 يوما دون ضامن أو مستضيف من الدولة
أتاحت السلطات الإماراتية حصول الأجانب على تأشيرة "استكشاف" دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف من الدولة. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T09:59+0000
2022-10-07T09:59+0000
2022-10-07T09:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103578/16/1035781651_0:137:3600:2162_1920x0_80_0_0_68dbfe0505c99389c1ea9307b76fd549.jpg
ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، فقد أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر بوابتها الإلكترونية، حصول الأجانب على تأشيرة لاستكشاف فرص تأسيس الأعمال دون ضامن أو مستضيف في الدولة.وتتضمن تعليمات تلك التأشيرة، اشتمالها على 3 مدد، حيث يمكن أن توفر "المكوث داخل الدولة لمدد 60 و90 و120 يوماً"، ويمكن للمتقدم إليها الحصول عليها بعد اكتمال متطلباتها في غضون 48 ساعة، حيث تصل إليه من خلال بريده الإلكتروني.وعن رسوم تلك التأشيرة لفت الموقع إلى أنها 500 درهم، إضافة إلى الضمان البنكي 25 درهما، ورسوم الخدمات الإلكترونية 50 درهما، و120 درهما كرسم للتأمين الصحي.طالع أيضا: الإمارات تعلن الاستغناء رسميا عن نظام الكفيل كليا مع بدء تطبيق التأشيرات الجديدة الشهر المقبل
https://sputnikarabic.ae/20220930/الإمارات-تعلن-تطبيق-نظام-جديد-للتأشيرات-1068436732.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103578/16/1035781651_268:0:3332:2298_1920x0_80_0_0_cdbc882407ae26a5ea26c95587298f2d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الإمارات تتيح تأشيرة "استكشاف" تصل إلى 120 يوما دون ضامن أو مستضيف من الدولة
تابعنا عبر
أتاحت السلطات الإماراتية حصول الأجانب على تأشيرة "استكشاف" دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف من الدولة.
ووفقا لموقع
"الإمارات اليوم"، فقد أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر بوابتها الإلكترونية، حصول الأجانب على تأشيرة لاستكشاف فرص تأسيس الأعمال دون ضامن أو مستضيف في الدولة.
وتتضمن تعليمات تلك التأشيرة، اشتمالها على 3 مدد، حيث يمكن أن توفر
"المكوث داخل الدولة لمدد 60 و90 و120 يوماً"، ويمكن للمتقدم إليها الحصول عليها بعد اكتمال متطلباتها في غضون 48 ساعة، حيث تصل إليه من خلال بريده الإلكتروني.
لكن الهيئة اشترطت عددا من الشروط لا بد وأن تكتمل قبل خروج تلك التأشيرة، منها وجود نسخة من جواز السفر، وصورة شخصية ملونة، وإثبات أهلية الإقامة الدائمة، مكان الإقامة (عقد الإيجار أو حجز الفندق)، وتأمين صحي يغطي فترة الإقامة، صورة طبق الأصل من تذكرة العودة، وكشف حساب بنكي مصدق.
وعن رسوم تلك التأشيرة لفت الموقع إلى أنها 500 درهم، إضافة إلى الضمان البنكي 25 درهما، ورسوم الخدمات الإلكترونية 50 درهما، و120 درهما كرسم للتأمين الصحي.