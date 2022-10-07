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https://sputnikarabic.ae/20221007/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-12-عنصرا-من-ميليشيا-الشباب-جنوب-غرب-مقديشو-1068745907.html
الجيش الصومالي يعلن مقتل 12 عنصرا من ميليشيا "الشباب" جنوب غرب مقديشو
الجيش الصومالي يعلن مقتل 12 عنصرا من ميليشيا "الشباب" جنوب غرب مقديشو
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، مقتل 19 عنصرا من ميليشيا الشباب المتطرفة جنوب غرب العاصمة مقديشو. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T15:23+0000
2022-10-07T15:23+0000
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وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، إن ذلك جاء خلال معارك وقعت قرب مدينة بلعد بمحافظة شبيلى الوسطى، بعد تلقي الجيش معلومات استخبارية.وقتل خلال العملية 19 عنصرا إرهابيا من مليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي (محظور في روسيا ).والاثنين الماضي، قتل 12 شخصا بعد انفجارين نفذهما مقاتلو "الشباب" استهدفا مقار الحكومة الصومالية المحلية في إقليم هيران وسط البلاد.وكان من بين القتلى في الهجوم وزير الصحة في ولاية هيرشابيل ونائب حاكم هيران المسؤول عن المالية.وتشن حركة "الشباب" الإرهابية صراعا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية وتسيطر على مناطق واسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصومال.وفي مايو/ أيار، قررت الولايات المتحدة تجديد الضربات ضد الجماعة الإرهابية من أجل مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله على القوات الشريكة لواشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20221003/مقتل-12-شخصا-على-الأقل-بهجوم-لحركة-الشباب-وسط-الصومال-1068559210.html
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الصومال, أخبار العالم الآن
الصومال, أخبار العالم الآن

الجيش الصومالي يعلن مقتل 12 عنصرا من ميليشيا "الشباب" جنوب غرب مقديشو

15:23 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMIالشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022
الشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMI
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، مقتل 19 عنصرا من ميليشيا الشباب المتطرفة جنوب غرب العاصمة مقديشو.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، إن ذلك جاء خلال معارك وقعت قرب مدينة بلعد بمحافظة شبيلى الوسطى، بعد تلقي الجيش معلومات استخبارية.
وقتل خلال العملية 19 عنصرا إرهابيا من مليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي (محظور في روسيا ).
والاثنين الماضي، قتل 12 شخصا بعد انفجارين نفذهما مقاتلو "الشباب" استهدفا مقار الحكومة الصومالية المحلية في إقليم هيران وسط البلاد.
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
مقتل 12 شخصا على الأقل بهجوم لحركة "الشباب" وسط الصومال
3 أكتوبر, 12:47 GMT
وكان من بين القتلى في الهجوم وزير الصحة في ولاية هيرشابيل ونائب حاكم هيران المسؤول عن المالية.
وتشن حركة "الشباب" الإرهابية صراعا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية وتسيطر على مناطق واسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصومال.
وفي مايو/ أيار، قررت الولايات المتحدة تجديد الضربات ضد الجماعة الإرهابية من أجل مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله على القوات الشريكة لواشنطن.
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