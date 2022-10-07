https://sputnikarabic.ae/20221007/الخارجية-الإستونية-تطالب-بتغيير-إجراءات-وقوف-سيارات-الدبلوماسيين-الروس-والبيلاروس--1068746936.html
الخارجية الإستونية تطالب بتغيير إجراءات وقوف سيارات الدبلوماسيين الروس والبيلاروس
الخارجية الإستونية تطالب بتغيير إجراءات وقوف سيارات الدبلوماسيين الروس والبيلاروس
طالب وزير الخارجية الإستوني أورماس راينسالو، مجلس مدينة تالين بتغيير إجراءات وقوف السيارات التي تحمل أرقام تسجيل دبلوماسية، معتبرا أن الدبلوماسيين الروس... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T15:59+0000
2022-10-07T15:59+0000
2022-10-07T15:59+0000
العالم
روسيا
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وأشار الوزير في رسالته الموجهة إلى سلطات المدينة والمنشورة على البوابة الحكومية على الإنترنت، إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس مدينة العاصمة في عام 2012 يعفي جميع سيارات البعثات الدبلوماسية من رسوم وقوف السيارات في تالين.وزعم الوزير أن وزارة الخارجية تتلقى "نداءات غاضبة" بشأن وقوف السيارات التي تحمل لوحات دبلوماسية في مدينة تالين القديمة، ويُزعم أن هذا ينطبق بشكل خاص على سيارات سفارة روسيا الاتحادية.وبدوره، صرح نائب عمدة مدينة تالين تانيل كيك، أن هذا القرار يجب أن يتخذه مجلس المدينة، لكن لا داعي للاندفاع في اتخاذه. "من وجهة نظري، السؤال الأول الذي يطرح نفسه على الفور هو كيف سيؤثر هذا بدوره على عمل سفاراتنا في روسيا وبيلاروسيا؟ هل نحن قادرون على تقييم العواقب المحتملة إذا اتخذ مجلس المدينة مثل هذا القرار".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الخارجية الإستونية تطالب بتغيير إجراءات وقوف سيارات الدبلوماسيين الروس والبيلاروس
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طالب وزير الخارجية الإستوني أورماس راينسالو، مجلس مدينة تالين بتغيير إجراءات وقوف السيارات التي تحمل أرقام تسجيل دبلوماسية، معتبرا أن الدبلوماسيين الروس والبيلاروسيين لا ينبغي أن يكونوا قادرين على الوقوف مجانا في المدينة.
وأشار الوزير في رسالته الموجهة إلى سلطات المدينة والمنشورة على البوابة الحكومية على الإنترنت، إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس مدينة العاصمة في عام 2012 يعفي جميع سيارات البعثات الدبلوماسية من رسوم وقوف السيارات في تالين.
وجاء في نص الرسالة، "أقترح إلغاء الإعفاء من رسوم انتظار السيارات الدبلوماسية لروسيا الاتحادية وبيلاروسيا".
وزعم الوزير أن وزارة الخارجية تتلقى "نداءات غاضبة" بشأن وقوف السيارات التي تحمل لوحات دبلوماسية في مدينة تالين القديمة، ويُزعم أن هذا ينطبق بشكل خاص على سيارات سفارة روسيا الاتحادية.
وبدوره، صرح نائب عمدة مدينة تالين تانيل كيك، أن هذا القرار يجب أن يتخذه مجلس المدينة، لكن لا داعي للاندفاع في اتخاذه. "من وجهة نظري، السؤال الأول الذي يطرح نفسه على الفور هو كيف سيؤثر هذا بدوره على عمل سفاراتنا في روسيا وبيلاروسيا؟ هل نحن قادرون على تقييم العواقب المحتملة إذا اتخذ مجلس المدينة مثل هذا القرار".