https://sputnikarabic.ae/20221007/الدفاع-الروسية-الجيش-يصد-هجمات-أوكرانية-على-محاور-مختلفة-في-دونيتسك-ويحيد-مئات-العسكريين-1068735142.html
الدفاع الروسية: الجيش يصد هجمات أوكرانية على محاور مختلفة في دونيتسك ويحيد مئات العسكريين
الدفاع الروسية: الجيش يصد هجمات أوكرانية على محاور مختلفة في دونيتسك ويحيد مئات العسكريين
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصد هجمات أوكرانية على محاور مختلفة في دونيتسك ويحيد مئات العسكريين. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T11:43+0000
2022-10-07T11:43+0000
2022-10-07T11:43+0000
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روسيا
الدفاع الروسية: الجيش يصد هجمات أوكرانية على محاور مختلفة في دونيتسك ويحيد مئات العسكريين
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الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصد هجمات أوكرانية على محاور مختلفة في دونيتسك ويحيد مئات العسكريين.