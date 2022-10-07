https://sputnikarabic.ae/20221007/الرئاسة-الكازاخستانية-الرئيس-التركي-يعتزم-زيارة-البلاد-يومي-12-و13-أكتوبر-1068714913.html
الرئاسة الكازاخستانية: الرئيس التركي يعتزم زيارة البلاد يومي 12 و13 أكتوبر
الرئاسة الكازاخستانية: الرئيس التركي يعتزم زيارة البلاد يومي 12 و13 أكتوبر
أعلنت الرئاسة الكازاخستانية، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة البلاد يومي 12 و13 أكتوبر. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T04:46+0000
2022-10-07T04:46+0000
2022-10-07T05:08+0000
العالم
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وجاء في البيان الرئاسي أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة دولة إلى أستانا يومي 12 و13 أكتوبر/ تشرين الأول".وستُعقد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) برئاسة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف. وسيقوم رئيس كازاخستان بسلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء دول وحكومات وكذلك مع رؤساء المنظمات الدولية.
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العالم
الرئاسة الكازاخستانية: الرئيس التركي يعتزم زيارة البلاد يومي 12 و13 أكتوبر
04:46 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 05:08 GMT 07.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الكازاخستانية، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة البلاد يومي 12 و13 أكتوبر.
وجاء في البيان الرئاسي أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة دولة إلى أستانا يومي 12 و13 أكتوبر/ تشرين الأول".
وستُعقد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) برئاسة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
وسيقوم رئيس كازاخستان بسلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء دول وحكومات وكذلك مع رؤساء المنظمات الدولية.