https://sputnikarabic.ae/20221007/السعودية-تعلن-إحباط-4-عمليات-لتهريب-أكثر-من-750-ألف-حبة-كبتاغون-فيديو-وصور-1068740005.html
السعودية تعلن إحباط 4 عمليات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاغون... فيديو وصور
السعودية تعلن إحباط 4 عمليات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاغون... فيديو وصور
أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 الف حبة كبتاغون عثر عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T13:26+0000
2022-10-07T13:26+0000
2022-10-07T13:26+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق مختلفة.وكشفت أنه في المحاولة الأولى عُثر على 171.792 حبة كانت مخبأة في إرسالية "أثاث" وردت عبر مطار الملك خالد الدولي.كما تم إحباط محاولة أخرى لتهريب 60.500 حبة كانت مخبأة في مركبة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة.وأضافت الهيئة أنها تمكنت أيضا في نفس المنفذ من إحباط محاولة تهريب 247.670 حبة كانت مخبأة في أجزاء متفرقة لإحدى الشاحنات القادمة.وفي المحاولة الرابعة تم إحباط تهريب 276.250 حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة.وأكدت الهيئة أنه تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وعددهم 3 أشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20220204/السعودية-إحباط-5-محاولات-لتهريب-مليون-حبة-كبتاغون-مخبأة-بطرق-مختلفة-1058020081.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية تعلن إحباط 4 عمليات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاغون... فيديو وصور
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أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 الف حبة كبتاغون عثر عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق مختلفة.
وكشفت أنه في المحاولة الأولى عُثر على 171.792 حبة كانت مخبأة في إرسالية "أثاث" وردت عبر مطار الملك خالد الدولي.
كما تم إحباط محاولة أخرى لتهريب 60.500 حبة كانت مخبأة في مركبة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة.
وأضافت الهيئة أنها تمكنت أيضا في نفس المنفذ من إحباط محاولة تهريب 247.670 حبة كانت مخبأة في أجزاء متفرقة لإحدى الشاحنات القادمة.
وفي المحاولة الرابعة تم إحباط تهريب 276.250 حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة.
وأكدت الهيئة أنه تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وعددهم 3 أشخاص.
كما دعت الهيئة المواطنين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني ووعدت بمنح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.