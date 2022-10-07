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https://sputnikarabic.ae/20221007/الصين-ترسل-قمرين-صناعيين-إلى-الفضاء-عبر-منصة-إطلاق-بحرية-1068755121.html
الصين ترسل قمرين صناعيين إلى الفضاء عبر منصة إطلاق بحرية
الصين ترسل قمرين صناعيين إلى الفضاء عبر منصة إطلاق بحرية
نجحت الصين في إطلاق قمرين صناعيين من منصة إطلاق في البحر الأصفر اليوم (الجمعة). 07.10.2022, سبوتنيك عربي
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الصين
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انطلق القمران الصناعيان التجريبيان من طرازي (سنتي سبيس- إس5) و(سنتي سبيس- إس6) المزودان بنظام لتعزيز الملاحة عبر الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش- 11) في الساعة 9:10 مساء (بتوقيت بكين)، ودخلا المدار المخطط لهما بنجاح.ومن المقرر استخدام هذين القمرين الصناعيين في مراقبة أداء نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية بشكل آني، والقيام باختبارات تعزيز الملاحة وإجراء الاتصال بالليزر بين الأقمار الصناعية.وتعد هذه مهمة الإطلاق الـ441 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش).
https://sputnikarabic.ae/20221002/الصين-تعرقل-تعديلا-لدول-أوكوس-حول-الغواصات-النووية--1068520520.html
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الصين ترسل قمرين صناعيين إلى الفضاء عبر منصة إطلاق بحرية

21:42 GMT 07.10.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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نجحت الصين في إطلاق قمرين صناعيين من منصة إطلاق في البحر الأصفر اليوم (الجمعة).
انطلق القمران الصناعيان التجريبيان من طرازي (سنتي سبيس- إس5) و(سنتي سبيس- إس6) المزودان بنظام لتعزيز الملاحة عبر الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش- 11) في الساعة 9:10 مساء (بتوقيت بكين)، ودخلا المدار المخطط لهما بنجاح.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
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ومن المقرر استخدام هذين القمرين الصناعيين في مراقبة أداء نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية بشكل آني، والقيام باختبارات تعزيز الملاحة وإجراء الاتصال بالليزر بين الأقمار الصناعية.
وتعد هذه مهمة الإطلاق الـ441 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش).
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