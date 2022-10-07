https://sputnikarabic.ae/20221007/الصين-ترسل-قمرين-صناعيين-إلى-الفضاء-عبر-منصة-إطلاق-بحرية-1068755121.html
الصين ترسل قمرين صناعيين إلى الفضاء عبر منصة إطلاق بحرية
الصين ترسل قمرين صناعيين إلى الفضاء عبر منصة إطلاق بحرية
نجحت الصين في إطلاق قمرين صناعيين من منصة إطلاق في البحر الأصفر اليوم (الجمعة). 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T21:42+0000
2022-10-07T21:42+0000
2022-10-07T21:42+0000
الصين
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انطلق القمران الصناعيان التجريبيان من طرازي (سنتي سبيس- إس5) و(سنتي سبيس- إس6) المزودان بنظام لتعزيز الملاحة عبر الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش- 11) في الساعة 9:10 مساء (بتوقيت بكين)، ودخلا المدار المخطط لهما بنجاح.ومن المقرر استخدام هذين القمرين الصناعيين في مراقبة أداء نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية بشكل آني، والقيام باختبارات تعزيز الملاحة وإجراء الاتصال بالليزر بين الأقمار الصناعية.وتعد هذه مهمة الإطلاق الـ441 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش).
https://sputnikarabic.ae/20221002/الصين-تعرقل-تعديلا-لدول-أوكوس-حول-الغواصات-النووية--1068520520.html
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الصين
الصين ترسل قمرين صناعيين إلى الفضاء عبر منصة إطلاق بحرية
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نجحت الصين في إطلاق قمرين صناعيين من منصة إطلاق في البحر الأصفر اليوم (الجمعة).
انطلق القمران الصناعيان التجريبيان من طرازي (سنتي سبيس- إس5) و(سنتي سبيس- إس6) المزودان بنظام لتعزيز الملاحة عبر الأقمار الصناعية
في المدار الأرضي المنخفض، على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش- 11) في الساعة 9:10 مساء (بتوقيت بكين)، ودخلا المدار المخطط لهما بنجاح.
ومن المقرر استخدام هذين القمرين الصناعيين
في مراقبة أداء نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية بشكل آني، والقيام باختبارات تعزيز الملاحة وإجراء الاتصال بالليزر بين الأقمار الصناعية.
وتعد هذه مهمة الإطلاق الـ441 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش).