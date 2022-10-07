https://sputnikarabic.ae/20221007/الغنوشي-ينوي-التخلي-عن-زعامة-النهضة،-فكيف-سيكون-مستقبل-الحركة-في-الصراع-الدائر-في-تونس؟-1068740141.html

الغنوشي ينوي التخلي عن زعامة "النهضة"، فكيف سيكون مستقبل الحركة في الصراع الدائر في تونس؟

الغنوشي ينوي التخلي عن زعامة "النهضة"، فكيف سيكون مستقبل الحركة في الصراع الدائر في تونس؟

تناقش الحلقة إعلان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي عزمه التنحي عن رئاسة الحركة، وتأكيده أنها لا تسعى من وراء إسقاط الرئيس للعودة إلى السلطة. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T13:29+0000

2022-10-07T13:29+0000

2022-10-07T13:29+0000

راديو

بانوراما

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الغنوشي ينوي التخلي عن زعامة "النهضة"، فكيف سيكون مستقبل الحركة في الصراع الدائر في تونس؟ الغنوشي ينوي التخلي عن زعامة "النهضة"، فكيف سيكون مستقبل الحركة في الصراع الدائر في تونس؟

وكان الغنوشي، في مقابلة صحفية معه، أشار إلى أن التحقيقات الأمنية التي أجرتها الشرطة التونسية معه في قضايا تتعلق بتبييض الأموال والإرهاب والتسفير لبؤر التوتر، تأتي في سياق محاولة تحويل ملف حركة النهضة من ملف سياسي يعالج بالوسائل السياسية كالانتخابات، إلى ملف أمني وإرهابي حتى يسهل إزاحتها من الساحة السياسية وشطبها بذرائع قضائية وأمنية- حسب رأيه.لكن رئيس تحرير صحيفة "الصباح"، آسيا العتروس، أكدت أن تصريحات الغنوشي تشير إلى أنه لا يدرك المتغيرات الحاصلة في تونس والمنطقة العربية، والتي تظهر تراجع تأثير حركات الإسلام السياسي، واتساع معارضة الشارع العربي لها.وأرجعت العتروس، في مقابلة عبر "بانورام" أسباب رغبة الغتوشي في التنحي عن منصبه إلى الصراعات داخل حركة النهضة، وانقسام قياداتها بين صقور وحمائم، موضحة أن عدم تجديد ترشيحه لزعامة الحركة إدراكًا منه بأنه لن ينجح فيها.التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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