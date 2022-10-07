https://sputnikarabic.ae/20221007/الهند-ارتفاع-حصيلة-انهيار-جليدي-بجبال-الهيمالايا-إلى-26-قتيلا-1068748005.html
الهند.. ارتفاع حصيلة انهيار جليدي بجبال الهيمالايا إلى 26 قتيلا
الهند.. ارتفاع حصيلة انهيار جليدي بجبال الهيمالايا إلى 26 قتيلا
ارتفعت حصيلة قتلى انهيار جليدي ضرب متسلقين في جبال الهيمالايا الهندية إلى 26 على الأقل، وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إعاقة اليوم الرابع من جهود البحث والإنقاذ. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T16:26+0000
2022-10-07T16:26+0000
2022-10-07T16:26+0000
أخبار الهند اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049182830_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dafebfb5fe3bf35f6c8efbd0f34882ca.jpg
وقال مسؤول في معهد نهرو لتسلق الجبال للصحفيين "انتشلنا 26 جثة حتى الآن - 24 منهم متدربون وجثتان لمدربين"، بحسب قناة "فرانس 24".وأضاف المسؤول أن ثلاثة متسلقين لا يزالون في عداد المفقودين، لكن سوء الأحوال الجوية أدى إلى إنهاء البحث اليوم الجمعة في وقت مبكر.، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ ستستأنف في صباح السبت.من جانبه، صرح المتحدث باسم وكالة الكوارث في ولاية أوتارانتشال، رضيم أغاروال، أنه تم إنقاذ 32 شخصا من الموقع.قال الناجي نيب سوبيدار أنيل كومار لصحيفة "إنديان إكسبرس" إنه وبعض زملائه المتسلقين قد تم جرهم إلى صدع عندما اصطدم الانهيار الجليدي بحبالهم.وقال للصحيفة "عندما بدأ الثلج يستقر، فككت الحبال وبدأت في إنقاذ زملائي في الفريق ،ومع ذلك، لم يكن بإمكاننا فعل الكثير".ومن بين الجثث التي تم انتشالها في وقت سابق من الأسبوع جثة المتسلقة سافيتا كانسوال التي صعدت قمة إيفرست هذا العام.كانت كانسوال مدربة في البعثة وقد تم تكريمها من قبل مجتمع التسلق لأنها جمع أعلى قمة في العالم وقمة ماكالو القريبة في 16 يوما فقط - وهو رقم قياسي للسيدات.حوادث التسلق المميتة شائعة في جبال الهيمالايا، التي تقع فيها قمة جبل إيفرست والعديد من أعلى القمم في العالم.وتعتبر الانهيارات الثلجية شائعة في المناطق الجبلية في أوتارانتشال، ففي العام الماضي، أدى انفجار نهر جليدي في الولاية إلى فيضان مفاجئ خلف أكثر من 200 قتيل.
https://sputnikarabic.ae/20221005/10-قتلى-إثر-انهيار-جليدي-في-جبال-الهيمالايا-الهندية-1068649696.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049182830_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b3919dc22894fe5f5de7cc0962415bfc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن
الهند.. ارتفاع حصيلة انهيار جليدي بجبال الهيمالايا إلى 26 قتيلا
تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة قتلى انهيار جليدي ضرب متسلقين في جبال الهيمالايا الهندية إلى 26 على الأقل، وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إعاقة اليوم الرابع من جهود البحث والإنقاذ.
وقال مسؤول في معهد نهرو لتسلق الجبال للصحفيين "انتشلنا 26 جثة حتى الآن - 24 منهم متدربون وجثتان لمدربين"، بحسب قناة
"فرانس 24".
وأضاف المسؤول أن ثلاثة متسلقين لا يزالون في عداد المفقودين، لكن سوء الأحوال الجوية أدى إلى إنهاء البحث اليوم الجمعة في وقت مبكر.، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ ستستأنف في صباح السبت.
من جانبه، صرح المتحدث باسم وكالة الكوارث في ولاية أوتارانتشال، رضيم أغاروال، أنه تم إنقاذ 32 شخصا من الموقع.
قال الناجي نيب سوبيدار أنيل كومار لصحيفة "إنديان إكسبرس" إنه وبعض زملائه المتسلقين قد تم جرهم إلى صدع عندما اصطدم الانهيار الجليدي
بحبالهم.
وقال للصحيفة "عندما بدأ الثلج يستقر، فككت الحبال وبدأت في إنقاذ زملائي في الفريق ،ومع ذلك، لم يكن بإمكاننا فعل الكثير".
ومن بين الجثث التي تم انتشالها في وقت سابق من الأسبوع جثة المتسلقة سافيتا كانسوال التي صعدت قمة إيفرست هذا العام.
كانت كانسوال مدربة في البعثة وقد تم تكريمها من قبل مجتمع التسلق لأنها جمع أعلى قمة في العالم وقمة ماكالو القريبة في 16 يوما فقط - وهو رقم قياسي للسيدات.
حوادث التسلق
المميتة شائعة في جبال الهيمالايا، التي تقع فيها قمة جبل إيفرست والعديد من أعلى القمم في العالم.
وتعتبر الانهيارات الثلجية شائعة في المناطق الجبلية في أوتارانتشال، ففي العام الماضي، أدى انفجار نهر جليدي في الولاية إلى فيضان مفاجئ خلف أكثر من 200 قتيل.