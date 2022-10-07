https://sputnikarabic.ae/20221007/الهند-ارتفاع-حصيلة-انهيار-جليدي-بجبال-الهيمالايا-إلى-26-قتيلا-1068748005.html

الهند.. ارتفاع حصيلة انهيار جليدي بجبال الهيمالايا إلى 26 قتيلا

الهند.. ارتفاع حصيلة انهيار جليدي بجبال الهيمالايا إلى 26 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار جليدي ضرب متسلقين في جبال الهيمالايا الهندية إلى 26 على الأقل، وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إعاقة اليوم الرابع من جهود البحث والإنقاذ. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T16:26+0000

2022-10-07T16:26+0000

2022-10-07T16:26+0000

أخبار الهند اليوم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049182830_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dafebfb5fe3bf35f6c8efbd0f34882ca.jpg

وقال مسؤول في معهد نهرو لتسلق الجبال للصحفيين "انتشلنا 26 جثة حتى الآن - 24 منهم متدربون وجثتان لمدربين"، بحسب قناة "فرانس 24".وأضاف المسؤول أن ثلاثة متسلقين لا يزالون في عداد المفقودين، لكن سوء الأحوال الجوية أدى إلى إنهاء البحث اليوم الجمعة في وقت مبكر.، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ ستستأنف في صباح السبت.من جانبه، صرح المتحدث باسم وكالة الكوارث في ولاية أوتارانتشال، رضيم أغاروال، أنه تم إنقاذ 32 شخصا من الموقع.قال الناجي نيب سوبيدار أنيل كومار لصحيفة "إنديان إكسبرس" إنه وبعض زملائه المتسلقين قد تم جرهم إلى صدع عندما اصطدم الانهيار الجليدي بحبالهم.وقال للصحيفة "عندما بدأ الثلج يستقر، فككت الحبال وبدأت في إنقاذ زملائي في الفريق ،ومع ذلك، لم يكن بإمكاننا فعل الكثير".ومن بين الجثث التي تم انتشالها في وقت سابق من الأسبوع جثة المتسلقة سافيتا كانسوال التي صعدت قمة إيفرست هذا العام.كانت كانسوال مدربة في البعثة وقد تم تكريمها من قبل مجتمع التسلق لأنها جمع أعلى قمة في العالم وقمة ماكالو القريبة في 16 يوما فقط - وهو رقم قياسي للسيدات.حوادث التسلق المميتة شائعة في جبال الهيمالايا، التي تقع فيها قمة جبل إيفرست والعديد من أعلى القمم في العالم.وتعتبر الانهيارات الثلجية شائعة في المناطق الجبلية في أوتارانتشال، ففي العام الماضي، أدى انفجار نهر جليدي في الولاية إلى فيضان مفاجئ خلف أكثر من 200 قتيل.

https://sputnikarabic.ae/20221005/10-قتلى-إثر-انهيار-جليدي-في-جبال-الهيمالايا-الهندية-1068649696.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن