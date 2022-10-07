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الولايات المتحدة تفرض قيودا على إمداد 28 شركة صينية بمواد لإنتاج أجهزة الكمبيوتر المتطورة
الولايات المتحدة تفرض قيودا على إمداد 28 شركة صينية بمواد لإنتاج أجهزة الكمبيوتر المتطورة
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيودا على توريد مواد لأجهزة الكمبيوتر المتطورة لـ 28 شركة صينية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T16:46+0000
2022-10-07T16:46+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تفرض قيودا على إمداد 28 شركة صينية بمنتجات لإنتاج أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات.وذكرت الوزارة في بيانها أن "مكتب الصناعة والأمن يوسع نطاق السيطرة على معاملات المنتجات، لأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات".وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة يومي 2 و3 أغسطس الماضي، وأعقب ذلك زيارة وفد أمريكي من المشرعين ما أدى إلى موجة أخرى من المناورات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

الولايات المتحدة تفرض قيودا على إمداد 28 شركة صينية بمواد لإنتاج أجهزة الكمبيوتر المتطورة

16:46 GMT 07.10.2022
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيودا على توريد مواد لأجهزة الكمبيوتر المتطورة لـ 28 شركة صينية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تفرض قيودا على إمداد 28 شركة صينية بمنتجات لإنتاج أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات.
وذكرت الوزارة في بيانها أن "مكتب الصناعة والأمن يوسع نطاق السيطرة على معاملات المنتجات، لأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات".
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وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة يومي 2 و3 أغسطس الماضي، وأعقب ذلك زيارة وفد أمريكي من المشرعين ما أدى إلى موجة أخرى من المناورات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.
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