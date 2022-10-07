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https://sputnikarabic.ae/20221007/اليابان-تفرض-عقوبات-على-شركات-روسية-جديدة-1068716809.html
اليابان تفرض عقوبات على شركات روسية جديدة
اليابان تفرض عقوبات على شركات روسية جديدة
أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على عدد من الشركات الروسية، أبرزها "روستيخ" و"كلاشينكوف". 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T06:44+0000
2022-10-07T06:44+0000
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وأصدرت وزارة المالية اليابانية بيانا شملت أسماء الشركات الروسية: " تشمل قائمة العقوبات مركز "روسيتشي" للتدريب الرياضي العسكري، وشركة "روستيخ" للمساعدة في تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية عالية التقنية وشركة "روس إلكترونيك" ومصنع "كلاشينكوف" الحربي، بالإضافة إلى مصنع لبناء السفن في شبه جزيرة القرم ومشروع المجمع الروسي الإلكتروني".كما شملت العقوبات شركة "سوزفيزديا" وحوض بناء السفن "ينتار" في كالينينغراد. وكان وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي أعلن في وقت سابق أن الحكومة صادقت على قائمة عقوبات جديدة ضد الأشخاص "المرتبطين مباشرة" بضم أراضي جديدة إلى روسيا.وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، عن تبنيه الحزمة الثامنة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، وذلك بعد انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.
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العالم

اليابان تفرض عقوبات على شركات روسية جديدة

06:44 GMT 07.10.2022
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
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أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على عدد من الشركات الروسية، أبرزها "روستيخ" و"كلاشينكوف".
وأصدرت وزارة المالية اليابانية بيانا شملت أسماء الشركات الروسية: " تشمل قائمة العقوبات مركز "روسيتشي" للتدريب الرياضي العسكري، وشركة "روستيخ" للمساعدة في تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية عالية التقنية وشركة "روس إلكترونيك" ومصنع "كلاشينكوف" الحربي، بالإضافة إلى مصنع لبناء السفن في شبه جزيرة القرم ومشروع المجمع الروسي الإلكتروني".
كما شملت العقوبات شركة "سوزفيزديا" وحوض بناء السفن "ينتار" في كالينينغراد.
وكان وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي أعلن في وقت سابق أن الحكومة صادقت على قائمة عقوبات جديدة ضد الأشخاص "المرتبطين مباشرة" بضم أراضي جديدة إلى روسيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، عن تبنيه الحزمة الثامنة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، وذلك بعد انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.
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