https://sputnikarabic.ae/20221007/بايدن-تهديد-روسيا-باستخدام-النووي-يعرض-البشرية-لخطر-حرب-نهاية-العالم--1068729769.html
بايدن: تهديد روسيا باستخدام النووي يعرض البشرية لخطر حرب "نهاية العالم"
بايدن: تهديد روسيا باستخدام النووي يعرض البشرية لخطر حرب "نهاية العالم"
في تصريح فاجأ عددا من المسؤولين الأمريكيين، قال الرئيس جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية". 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T11:36+0000
2022-10-07T11:36+0000
2022-10-07T11:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
فلاديمير بوتين
العالم
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وذكر الرئيس الأمريكي، في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "أعرف بوتين جيدا إلى حد ما، إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه قد يمكننا القول إنه ضعيف الأداء بشكل كبير".واعتبر بايدن أن التهديدات الروسية باستخدام أسلحة نوويّة في النزاع في أوكرانيا تُعرّض البشريّة لخطر حرب "نهاية العالم" (هرمغدون) للمرّة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبيّة في منتصف الحرب الباردة.ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤول أمريكي رفيع لم تذكر اسمه، قوله إن لغة الرئيس التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرّة، وفاجأتهم جميعا.
https://sputnikarabic.ae/20221007/مسؤول-أمريكي-يقول-إن-تصريحات-بايدن-حول-التهديد-النووي-الروسي-فاجأتهم-جميعا-1068724460.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فلاديمير بوتين, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فلاديمير بوتين, العالم
بايدن: تهديد روسيا باستخدام النووي يعرض البشرية لخطر حرب "نهاية العالم"
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في تصريح فاجأ عددا من المسؤولين الأمريكيين، قال الرئيس جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية".
وذكر الرئيس الأمريكي، في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "أعرف بوتين جيدا
إلى حد ما، إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه قد يمكننا القول إنه ضعيف الأداء بشكل كبير".
واعتبر بايدن أن التهديدات الروسية باستخدام أسلحة نوويّة في النزاع في أوكرانيا تُعرّض البشريّة لخطر حرب "نهاية العالم" (هرمغدون) للمرّة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبيّة في منتصف الحرب الباردة.
وقال بايدن "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الاتجاه الذي تسير فيه"، وأكد أنه سيواصل دعم أوكرانيا.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن
" عن مسؤول أمريكي رفيع لم تذكر اسمه، قوله إن لغة الرئيس التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرّة، وفاجأتهم جميعا.