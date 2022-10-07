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https://sputnikarabic.ae/20221007/بايدن-تهديد-روسيا-باستخدام-النووي-يعرض-البشرية-لخطر-حرب-نهاية-العالم--1068729769.html
بايدن: تهديد روسيا باستخدام النووي يعرض البشرية لخطر حرب "نهاية العالم"
بايدن: تهديد روسيا باستخدام النووي يعرض البشرية لخطر حرب "نهاية العالم"
في تصريح فاجأ عددا من المسؤولين الأمريكيين، قال الرئيس جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية". 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T11:36+0000
2022-10-07T11:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
فلاديمير بوتين
العالم
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وذكر الرئيس الأمريكي، في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "أعرف بوتين جيدا إلى حد ما، إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه قد يمكننا القول إنه ضعيف الأداء بشكل كبير".واعتبر بايدن أن التهديدات الروسية باستخدام أسلحة نوويّة في النزاع في أوكرانيا تُعرّض البشريّة لخطر حرب "نهاية العالم" (هرمغدون) للمرّة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبيّة في منتصف الحرب الباردة.ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤول أمريكي رفيع لم تذكر اسمه، قوله إن لغة الرئيس التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرّة، وفاجأتهم جميعا.
https://sputnikarabic.ae/20221007/مسؤول-أمريكي-يقول-إن-تصريحات-بايدن-حول-التهديد-النووي-الروسي-فاجأتهم-جميعا-1068724460.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فلاديمير بوتين, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فلاديمير بوتين, العالم

بايدن: تهديد روسيا باستخدام النووي يعرض البشرية لخطر حرب "نهاية العالم"

11:36 GMT 07.10.2022
© Sputnik . Mikhail Metzel  / الانتقال إلى بنك الصور16 يونيو/ حزيران 2021 - صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا "لا غرانج" في جنيف السويسرية.
16 يونيو/ حزيران 2021 - صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف السويسرية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . Mikhail Metzel
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في تصريح فاجأ عددا من المسؤولين الأمريكيين، قال الرئيس جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية".
وذكر الرئيس الأمريكي، في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "أعرف بوتين جيدا إلى حد ما، إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه قد يمكننا القول إنه ضعيف الأداء بشكل كبير".
واعتبر بايدن أن التهديدات الروسية باستخدام أسلحة نوويّة في النزاع في أوكرانيا تُعرّض البشريّة لخطر حرب "نهاية العالم" (هرمغدون) للمرّة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبيّة في منتصف الحرب الباردة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
مسؤول أمريكي يقول إن تصريحات بايدن حول التهديد النووي الروسي فاجأتهم جميعا
09:50 GMT

وقال بايدن "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الاتجاه الذي تسير فيه"، وأكد أنه سيواصل دعم أوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤول أمريكي رفيع لم تذكر اسمه، قوله إن لغة الرئيس التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرّة، وفاجأتهم جميعا.
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