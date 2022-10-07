https://sputnikarabic.ae/20221007/بحضور-عربي-الإعلان-عن-أكثر-مجالات-الاستثمار-جاذبية-للأجانب-بضواحي-موسكو-1068719840.html
بحضور عربي... الإعلان عن أكثر مجالات الاستثمار جاذبية للأجانب بضواحي موسكو
بحضور عربي... الإعلان عن أكثر مجالات الاستثمار جاذبية للأجانب بضواحي موسكو
قالت وزارة الاستثمار الإقليمية في بيان إن قطاع الفنادق والزراعة والطب هي أكثر مجالات الأعمال جاذبية للأجانب في منطقة ضواحي موسكو. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T08:23+0000
2022-10-07T08:23+0000
2022-10-07T08:23+0000
روسيا
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وأعلنت الوزارة هذه المجالات في اجتماع حضره وفد من مجلس الإمارات العربية المتحدة لرائدات الأعمال، بحضور رئيسة المجلس فريدة العوضي، بالإضافة لحضور يكاترينا زينوفيفا، نائب رئيس عمدة ضواحي موسكو، ورئيسة مؤسسة "إستوك" الخيرية يكاترينا باجداساروفا.وتحدثت زينوفيفا في الاجتماع قائلة: "منطقة ضواحي موسكو لديها البنية التحتية الأكثر تطورا للمستثمرين. نحن نرافق كل مستثمر يأتي إلى المنطقة "من وإلى"، ونختار الظروف الفردية وتدابير الدعم التي تناسب أعماله، ما يساهم في التنفيذ الناجح للمشاريع. المجالات التي قد تهم المستثمرين الأجانب في منطقتنا، على سبيل المثال، الصحة، والمشاريع في الزراعة والأعمال الفندقية، ومراكز البيانات، وكذلك مراكز النقل".وأطلقت روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق، منصة تهدف لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال بين البلدين، من خلال المجلس الروسي العربي لسيدات الأعمال.وتم التعريف بأهداف ومشاريع هذا المجلس من خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، شارك به كل من نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، وتاتيانا غفيلافا، رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة مجلس الإمارات العربية المتحدة لرائدات الأعمال، فريدة العوضي، ونعيمة المشرخ رئيسة قسم الشؤون الإعلامية والثقافية والدبلوماسية العامة في السفارة الإماراتية لدى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221004/العوضي-المرأة-العربية-منفتحة-على-العالم-ونعمل-على-انضمام-جميع-الدول-العربية-لـمجلس-سيدات-الأعمال-1068597521.html
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روسيا
بحضور عربي... الإعلان عن أكثر مجالات الاستثمار جاذبية للأجانب بضواحي موسكو
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قالت وزارة الاستثمار الإقليمية في بيان إن قطاع الفنادق والزراعة والطب هي أكثر مجالات الأعمال جاذبية للأجانب في منطقة ضواحي موسكو.
وأعلنت الوزارة هذه المجالات في اجتماع حضره وفد من مجلس الإمارات العربية المتحدة لرائدات الأعمال، بحضور رئيسة المجلس فريدة العوضي، بالإضافة لحضور يكاترينا زينوفيفا، نائب رئيس عمدة ضواحي موسكو، ورئيسة مؤسسة "إستوك" الخيرية يكاترينا باجداساروفا.
وتحدثت زينوفيفا في الاجتماع قائلة: "منطقة ضواحي موسكو لديها البنية التحتية الأكثر تطورا للمستثمرين. نحن نرافق كل مستثمر يأتي إلى المنطقة "من وإلى"، ونختار الظروف الفردية وتدابير الدعم التي تناسب أعماله، ما يساهم في التنفيذ الناجح للمشاريع. المجالات التي قد تهم المستثمرين الأجانب في منطقتنا، على سبيل المثال، الصحة، والمشاريع في الزراعة والأعمال الفندقية، ومراكز البيانات، وكذلك مراكز النقل".
وأطلقت روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق، منصة تهدف لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال بين البلدين، من خلال المجلس الروسي العربي لسيدات الأعمال.
وتم التعريف بأهداف ومشاريع هذا المجلس من خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، شارك به كل من نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، وتاتيانا غفيلافا، رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة مجلس الإمارات العربية المتحدة لرائدات الأعمال، فريدة العوضي، ونعيمة المشرخ رئيسة قسم الشؤون الإعلامية والثقافية والدبلوماسية العامة في السفارة الإماراتية لدى روسيا.