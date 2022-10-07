https://sputnikarabic.ae/20221007/بوتين-التحول-إلى-العملات-الوطنية-في-العلاقات-بين-دول-الرابطة-المستقلة-سيعزز-سيادتها-المالية-1068737793.html
بوتين: التحول إلى العملات الوطنية في العلاقات بين دول الرابطة المستقلة سيعزز سيادتها المالية
بوتين: التحول إلى العملات الوطنية في العلاقات بين دول الرابطة المستقلة سيعزز سيادتها المالية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين بلدان رابطة الدول المستقلة تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية الحقيقية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T12:44+0000
2022-10-07T12:44+0000
2022-10-07T12:44+0000
فلاديمير بوتين
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وأضاف بوتين خلال القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة، قائلا: "أود أن أعرب عن امتناني لكم لقبولكم الدعوة وحضوركم إلى سان بطرسبرغ اليوم. ويسعدني جدًا أن أرى قادة الدول هنا في هذه القاعة الذين، نظرا لعدد كبير من الظروف والأسباب التاريخية، أقرب الأصدقاء والحلفاء الذين تربطنا معهم علاقة شراكة استراتيجية حقيقية والذين نسعى معهم بشكل مشترك لبناء التعاون بروح حسن الجوار والمنفعة المتبادلة ومراعاة مصالح بعضهم البعض".وأيد بوتين اقتراح نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بإنشاء منظمة دولية داخل رابطة الدول المستقلة لتعزيز اللغة الروسية.مضيفا أن استقرار الاقتصادات سيكون من الأولويات في قمة رابطة الدول المستقلة في كازاخستان، قائلا: "في هذا الاجتماع وفي قمة أستانا، سنعطي الأولوية لمواصلة تطوير شراكات التجارة والاستثمار داخل رابطة الدول المستقلة، وسنفكر في كيفية تكثيف العمل المشترك لزيادة استقرار جميع اقتصاداتنا، على وجه الخصوص، من خلال بناء علاقات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف".مشيرا إلى أن الأحداث المأساوية في أوكرانيا، بالإضافة للصراعات بين دول رابطة الدول المستقلة الأخرى، وهذا يتطلب تطوير إجراءات لحلها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين
بوتين: التحول إلى العملات الوطنية في العلاقات بين دول الرابطة المستقلة سيعزز سيادتها المالية
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين بلدان رابطة الدول المستقلة تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية الحقيقية.
وأضاف بوتين خلال القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة، قائلا: "أود أن أعرب عن امتناني لكم لقبولكم الدعوة وحضوركم إلى سان بطرسبرغ اليوم. ويسعدني جدًا أن أرى قادة الدول هنا في هذه القاعة الذين، نظرا لعدد كبير من الظروف والأسباب التاريخية، أقرب الأصدقاء والحلفاء الذين تربطنا معهم علاقة شراكة استراتيجية حقيقية والذين نسعى معهم بشكل مشترك لبناء التعاون بروح حسن الجوار والمنفعة المتبادلة ومراعاة مصالح بعضهم البعض".
وأيد بوتين اقتراح نظيره
الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بإنشاء منظمة دولية داخل رابطة الدول المستقلة لتعزيز اللغة الروسية.
مشيرا إلى أن التحول للعملات الوطنية في العلاقات مع رابطة الدول المستقلة سيعزز سيادة الدول ويعمق التكامل، وهذا لا يتعلق بالوضع السياسي.
مضيفا أن استقرار الاقتصادات سيكون من الأولويات في قمة رابطة الدول المستقلة في كازاخستان، قائلا: "في هذا الاجتماع وفي قمة أستانا، سنعطي الأولوية لمواصلة تطوير شراكات التجارة والاستثمار داخل رابطة الدول المستقلة، وسنفكر في كيفية تكثيف العمل المشترك لزيادة استقرار جميع اقتصاداتنا، على وجه الخصوص، من خلال بناء علاقات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف".
مشيرا إلى أن الأحداث المأساوية في أوكرانيا، بالإضافة للصراعات بين دول رابطة الدول المستقلة الأخرى، وهذا يتطلب تطوير إجراءات لحلها.